Faustschlag am Buchdorfer Grümpelturnier: Polizei sucht Zeugen

Beim Buchdorfer Grümpelturnier kam es in der Nacht auf Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 2.15 Uhr kam es auf dem Veranstaltungsgelände kam es zum Konflikt zwischen einem 38-jährigen Buchdorfer und einer fünfköpfigen Personengruppe. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelte sich eine Rangelei, in deren Verlauf ein 18-Jähriger aus einem Gemeindeteil von Rain am Lech dem Geschädigten mit der Faust auf die Lippe schlug. Der Täter konnte vom Sicherheitsdienst festgehalten werden. Die anderen vier Personen flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Buchdorfer erlitt eine Verletzung an der Lippe, die im Krankenhaus Donauwörth behandelt wurde. Zudem wurde sein Hemd zerrissen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Tathergang oder den bislang unbekannten Beteiligten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0906/706670 zu melden. (AZ)

