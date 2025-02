Mit Handy in der Hand: Auto erfasst Schülerin in Wemding

Eine Schülerin ist am Donnerstag in Wemding von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 11.40 Uhr eine 62-jährige Autofahrerin vom Schulgelände der Mittelschule auf die Oettinger Straße in Richtung Wallfahrt. Nach der Einmündung zum Gartenweg wollte zur gleichen Zeit eine zwölfjährige Schülerin die Straße überqueren – jedoch nicht auf dem Fußgängerüberweg - während sie ein Smartphone in der Hand hielt.

Das Mädchen übersah das herannahende Fahrzeug. Die Fahrerin erfasste die Schülerin, die daraufhin zu Boden fiel und sich leicht am Arm verletzte. An dem Auto entstand kein erkennbarer Schaden. (AZ)