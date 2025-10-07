Amazon Prime Deal Days vom 7. Oktober 2025 Prime Deal Days 2025 starten heute: Diese Hammer-Schnäppchen sollten Sie nicht verpassen!

Heute ist es soweit: Die Prime Deal Days 2025 sind gestartet und Amazon überschüttet Prime-Mitglieder mit sensationellen Rabatten! Vom 7. bis 8. Oktober können Sie bei hunderttausenden Angeboten richtig sparen.