VPN-Anbieter: Sicherheit, Streaming und die Frage nach der Legalität

Ein virtuelles privates Netzwerk, kurz VPN, kann im Internet gleich mehrere Aufgaben erfüllen. Es schützt vor neugierigen Blicken, sichert Verbindungen in öffentlichen Netzen und ermöglicht den Zugriff auf Inhalte, die eigentlich nur in anderen Ländern verfügbar sind. Immer mehr Nutzer setzen auf VPN-Anbieter, weil der eigene Datenverkehr so vor Internetanbietern, Betreibern öffentlicher WLANs und teils auch vor staatlichen Stellen verborgen bleibt. Gleichzeitig ist es ein Werkzeug, um regionale Beschränkungen beim Streaming zu umgehen. Doch wie genau funktioniert diese Technik, wie richtet man sie ein und welche rechtlichen Risiken kann die Nutzung mit sich bringen?

Was ist ein VPN?

VPN steht für „Virtual Private Network“, übersetzt „virtuelles privates Netzwerk“. Dahinter steckt eine Technik, die zwischen dem eigenen Gerät und einem Server des VPN-Anbieters eine sichere, verschlüsselte Verbindung herstellt. Alles, was das Gerät des Nutzers online sendet oder empfängt, läuft durch diesen geschützten Tunnel. Für Außenstehende, selbst für den eigenen Internetanbieter, ist der Inhalt des Datenverkehrs nicht einsehbar.

Ein VPN unterscheidet sich von einem einfachen Proxy, der lediglich einzelne Anfragen umleitet, indem es den kompletten Datenverkehr des Geräts erfasst. Der Schutz ist dadurch wesentlich umfassender. Im Vergleich zum Tor-Netzwerk, das Daten über eine Kette mehrerer freiwilliger Knotenpunkte leitet und damit maximale Anonymität anstrebt, setzt ein VPN meist auf eine direkte Verbindung zu einem festen Zielserver. Das sorgt für höhere Geschwindigkeit und stabilere Verbindungen, ist aber kein Ersatz für absolute Anonymität.

VPNs werden sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Umfeld eingesetzt. Privatnutzer verwenden sie oft, um ungestört im Netz zu surfen oder ihre Daten beim Online-Banking abzusichern. Unternehmen wiederum nutzen VPN-Anbieter, um Mitarbeitern einen sicheren Zugang zu internen Firmennetzen zu ermöglichen, ohne dass sensible Daten offen im Internet übertragen werden.

Wie funktioniert ein VPN?

Beim Aufbau einer VPN-Verbindung verhandeln das Gerät und der Server zunächst in einem sogenannten „Handshake“, welche Verschlüsselungsmethode und welches Protokoll genutzt werden. Anschließend wird der verschlüsselte Tunnel erstellt. Innerhalb dieses Tunnels sind alle Datenpakete für Außenstehende nicht lesbar.

Die eigene IP-Adresse, eine Art digitale Postanschrift im Internet, wird dabei durch die Adresse des VPN-Servers ersetzt. Ruft ein Nutzer eine Webseite auf, hinterlässt er also die IP-Adresse des Servers und nicht die des eigenen Anschlusses.

Häufig genutzte technische Verfahren sind OpenVPN, WireGuard und IKEv2. OpenVPN gilt als sehr flexibel und wird von fast allen Geräten unterstützt. WireGuard ist ein moderneres Protokoll, das deutlich schlanker programmiert ist und sehr schnelle Verbindungsaufbauten sowie hohe Geschwindigkeiten bietet. IKEv2 wird besonders auf mobilen Geräten geschätzt, weil es Verbindungen bei einem Wechsel zwischen verschiedenen Netzen, etwa von WLAN zu Mobilfunk, stabil hält.

Zusatzfunktionen sind bei vielen Diensten üblich. Dazu zählen etwa:

● Kill Switch: Diese Funktion stoppt bei einem unerwarteten Abbruch der VPN-Verbindung automatisch den gesamten Internetverkehr. So wird verhindert, dass unverschlüsselte Daten versehentlich gesendet werden.

● Split Tunneling: Damit lässt sich gezielt entscheiden, welche Anwendungen über das VPN laufen und welche direkt und unverschlüsselt ins Internet gehen.

● Multi-Hop: Hierbei wird der Datenverkehr nacheinander über zwei oder mehr Server des Anbieters geleitet, um eine Nachverfolgung noch schwieriger zu machen.

Einige Anbieter bieten außerdem integrierte Blocker für Tracker und Schadsoftware oder die Möglichkeit, gemeinsam mit dem VPN auch die DNS-Anfragen zu verschlüsseln.

Wofür lässt sich ein VPN einsetzen?

VPN-Anbieter optimieren ihre Produkte für mehrere Anwendungsfälle:

Schutz der Privatsphäre

Ein VPN verhindert, dass Internetanbieter, öffentliche WLAN-Betreiber oder potenzielle Angreifer einfach mitlesen können, welche Webseiten besucht werden. Es erschwert auch das Erstellen von Nutzerprofilen durch Werbenetzwerke. Allerdings ersetzt es nicht andere Datenschutzmaßnahmen im Browser, wie etwa das Deaktivieren von Cookies.

Sicherheit in öffentlichen Netzen

Wer im Hotel, in der Bibliothek oder im Café surft, nutzt oft unverschlüsselte oder nur schlecht gesicherte WLANs. Ohne VPN kann der Datenverkehr hier relativ leicht abgefangen werden. Mit einem VPN ist selbst ein potenzieller Angreifer im selben Netzwerk außen vor, weil er nur verschlüsselte Datenpakete sieht.

Reisen, Streaming und Geoblocking

Ein VPN kann vortäuschen, dass man sich in einem anderen Land befindet. So lassen sich Inhalte freischalten, die nur dort verfügbar sind. Das funktioniert bei Mediatheken, Sportübertragungen und Streamingdiensten. Doch nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch rechtlich unproblematisch. Dazu weiter unten mehr.

Homeoffice und Firmenzugänge

Für Unternehmen ist ein VPN oft unverzichtbar, um Mitarbeitern von unterwegs aus sicheren Zugriff auf interne Datenbanken, Intranets oder E-Mail-Server zu gewähren. Hier gelten klare Sicherheitsrichtlinien und die Zugangsdaten werden von der IT-Abteilung verwaltet.

Gaming und P2P

Manche Spieler nutzen VPNs, um Server in anderen Regionen zu erreichen oder mögliche Geschwindigkeitsdrosselungen durch den Internetanbieter zu umgehen. Im Bereich des Peer-to-Peer-Filesharings (P2P) schützt ein VPN die eigene IP-Adresse, ersetzt aber keine rechtliche Prüfung der geteilten Inhalte.

Beispiele für VPN-Anbieter

Der Markt ist groß und wächst ständig. Bekannte Namen sind Proton VPN, NordVPN, Surfshark, CyberGhost, ExpressVPN, Private Internet Access, Mullvad, IVPN, TunnelBear und Windscribe. Diese Beispiele dienen der Orientierung und sind keine Werbung. Als besonders datenschutzfreundlich gilt in der Fachwelt etwa Mullvad aus Schweden, da dort keine persönlichen Daten für die Registrierung verlangt werden. Bei den kostenlosen Diensten wird Proton VPN Free aus der Schweiz oft positiv erwähnt, da es solide Verschlüsselung ohne Werbeeinblendungen bietet, auch wenn die Auswahl an Servern eingeschränkt ist.

VPN-Anbieter: VPN-Netzwerk kostenlos oder kostenpflichtig?

Kostenlose VPN-Angebote sind meist ein guter Einstieg, haben jedoch Limits bei Geschwindigkeit, Datenvolumen oder Serverauswahl. Finanziert werden sie teils über Premium-Upgrades, teils durch die Beschränkungen selbst. Kostenpflichtige Dienste bieten für wenige Euro im Monat häufig eine größere Länderauswahl, höhere Bandbreiten, stabilere Verbindungen und zusätzliche Sicherheitsfunktionen.

Wichtige Kriterien bei der Wahl sind:

● Sitz und Rechtslage des Unternehmens

● Klare Datenschutzbestimmungen und regelmäßige Transparenzberichte

● Unterstützung aller genutzten Geräte und Betriebssysteme

● Qualität und Standort der Server

● Welche Protokolle zur Verfügung stehen

Wo finde ich VPN-Anbieter?

Die einfachste Quelle ist die Webseite des jeweiligen Anbieters. Dort finden sich in der Regel Downloads für alle gängigen Betriebssysteme, Anleitungen und Hilfeseiten. Für mobile Geräte sind viele VPNs auch in den App Stores von Apple und Google vertreten. Dabei ist es wichtig, auf die Echtheit der Anwendung zu achten, um nicht auf Fälschungen hereinzufallen. Firmenzugänge erhält man direkt über die IT-Abteilung des Unternehmens, die auch die passende Konfiguration bereitstellt. Technisch versierte Nutzer können zudem einen eigenen VPN-Server betreiben, etwa mit WireGuard auf einem gemieteten virtuellen Server. Das erfordert allerdings Wissen in Netzwerksicherheit und laufende Pflege.

VPN-Anbieter und User: Rechtliche Aspekte und Grauzonen

In Deutschland ist die private Nutzung eines VPN grundsätzlich erlaubt. Illegale Handlungen bleiben aber auch über einen VPN-Anschluss verboten. Viele Streamingdienste und Plattformen haben in ihren Nutzungsbedingungen festgelegt, dass der Zugriff auf Inhalte anderer Regionen mittels technischer Hilfsmittel untersagt ist. Wer dagegen verstößt, muss mit Kontosperrungen oder Einschränkungen rechnen; eine strafrechtliche Verfolgung findet hierfür in der Regel nicht statt.

In einigen Staaten wie China, Russland oder den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die Nutzung von VPNs stark eingeschränkt oder genehmigungspflichtig. Reisende sollten sich vorab über die Gesetzeslage im Zielland informieren. Datenschutz bleibt auch beim VPN wichtig. Ohne VPN sieht der Internetanbieter den gesamten Traffic. Mit VPN sieht ihn der VPN-Anbieter. Daher sollte einem Anbieter nur dann vertraut werden, wenn er nachweislich keine Protokolle über die Nutzeraktivitäten speichert.

Praktische Hinweise für die Nutzung eines VPN

Ein VPN ist auf den meisten Geräten schnell eingerichtet. Man lädt die App oder den Client herunter, meldet sich an, wählt einen Server und verbindet sich. Für Firmenzugänge gibt es oft vorkonfigurierte Dateien, die nur importiert werden müssen. Die Geschwindigkeit hängt von der Entfernung zum Server, der Art der Verschlüsselung und der Auslastung ab. VPNs laufen auf Smartphones, Tablets, Laptops und sogar direkt auf einigen Routern. Viele Anbieter erlauben mehrere gleichzeitige Verbindungen mit einem Konto. Warnsignale für unseriöse Angebote sind ein fehlendes Impressum, unklare Eigentümerangaben, schwammige Datenschutztexte oder aufdringliche Werbung.

Was kann ein VPN? Das Wichtigste in Kürze

Ein VPN ist ein vielseitiges Werkzeug für mehr Sicherheit, Privatsphäre und Flexibilität im Netz. Es schützt in öffentlichen WLANs, hilft beim sicheren Arbeiten von unterwegs und kann geografische Schranken umgehen. Es ist jedoch kein Allheilmittel und schon gar kein Freibrief für illegale Aktivitäten. Wer sich vorab informiert, einen seriösen VPN-Anbieter wählt und die rechtlichen Grenzen kennt, kann die Vorteile sicher und sinnvoll nutzen.