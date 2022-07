Energieserie

vor 54 Min.

Intelligente Windräder sollen den Durchbruch bringen

Plus Der Ausbau der Windkraft muss dramatisch beschleunigt werden, damit die Energiewende gelingt. In Fuchstal bei Landsberg läuft nun ein bundesweit einmaliges Pilotprojekt, das eine große Hürde beiseite räumen könnte.

Von Matthias Zimmermann

Er hat eine Spannweite von bis zu 1,60 Meter, einen kräftigen Schnabel und ist ein akrobatischer Flieger. Die Rede ist vom Rotmilan, einem faszinierenden Greifvogel, der nirgends so häufig anzutreffen ist wie in Deutschland – und der in Teilen von Schwaben besonders verbreitet ist. Was Naturliebhaber freut, bremst den Ausbau der umweltfreundlichen Energieerzeugung mit Windkraftanlagen an Land. Der Landsberger Projektingenieur Robert Sing, der mit seinem Team eine ganze Reihe von Windkraftvorhaben in der Region betreut hat, weiß das aus langer Erfahrung: "80 Prozent der Projekte, die wir in der ganzen Region angehen wollten, wurden in den vergangenen zehn Jahren vom Rotmilan gestoppt", sagt er.

