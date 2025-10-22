Schimmelgefahr: So hält geschnitzte Kürbis-Fratze länger

Über Nacht sind aus den paar roten Flecken am geschnitzten Kürbis schwarze geworden und an den Schnittflächen hat sich Schimmel gebildet: Der Ärger bei Halloween-Fans ist groß, wenn die liebevoll ausgehöhlte Deko-Fratze vor der Haustür nicht mal bis Halloween standhält. Doch wie lässt sich der Halloween-Kürbis länger haltbar machen?

«Damit muss man schon vor dem Aushöhlen anfangen», sagt Anja Schwengel-Exner, Lebensmittel- und Ernährungs-Expertin der Verbraucherzentrale Bayern.

Hier die 10 Tipps der Expertin

Haltbarkeit der Fratze: Gemalt statt geschnitzt hält länger

«Länger haltbar wird die Halloween-Deko, wenn man den Kürbis nicht aushöhlt und auch kein Muster hineinschneidet, sondern ihn lediglich bemalt», sagt die Fachfrau. Trotz aller Vorkehrungen ist so eine Kürbis-Fratze natürlich nichts für die Ewigkeit. Als Faustregel für die Haltbarkeit nennt Anja Schwengel-Exner folgende «Ablauffristen»: