Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Familie & Partnerschaft
Icon Pfeil nach unten

10 Tipps gegen Schrumpeln: Schimmelgefahr: So hält geschnitzte Kürbis-Fratze länger

10 Tipps gegen Schrumpeln

Schimmelgefahr: So hält geschnitzte Kürbis-Fratze länger

Wie bleibt die geschnitzte Kürbis-Fratze bis Halloween frisch? Eine Expertin verrät, worauf es schon beim Kauf und bei der Vorbereitung ankommt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    • |
    Damit der Kürbis auch noch an Halloween schaurig schön aussieht, gibt es beim Aushöhlen und Schnitzen einiges zu beachten.
    Damit der Kürbis auch noch an Halloween schaurig schön aussieht, gibt es beim Aushöhlen und Schnitzen einiges zu beachten. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

    Über Nacht sind aus den paar roten Flecken am geschnitzten Kürbis schwarze geworden und an den Schnittflächen hat sich Schimmel gebildet: Der Ärger bei Halloween-Fans ist groß, wenn die liebevoll ausgehöhlte Deko-Fratze vor der Haustür nicht mal bis Halloween standhält. Doch wie lässt sich der Halloween-Kürbis länger haltbar machen?

    «Damit muss man schon vor dem Aushöhlen anfangen», sagt Anja Schwengel-Exner, Lebensmittel- und Ernährungs-Expertin der Verbraucherzentrale Bayern.

    Hier die 10 Tipps der Expertin

    Haltbarkeit der Fratze: Gemalt statt geschnitzt hält länger

    «Länger haltbar wird die Halloween-Deko, wenn man den Kürbis nicht aushöhlt und auch kein Muster hineinschneidet, sondern ihn lediglich bemalt», sagt die Fachfrau. Trotz aller Vorkehrungen ist so eine Kürbis-Fratze natürlich nichts für die Ewigkeit. Als Faustregel für die Haltbarkeit nennt Anja Schwengel-Exner folgende «Ablauffristen»:

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden