Eltern im Impf-Dilemma: Was ist denn nun das Beste für mein Kind?

Plus Während die Wissenschaft zögert, hat die Politik den Weg frei gemacht: Zwölf- bis 17-Jährige können geimpft werden. Doch viele Familien tun sich schwer, eine Entscheidung zu treffen.

Kinderarzt Wolfgang Beck spürt die Ängste jeden Tag. Er sieht Eltern, die ihm in seinem weiß gestrichenen Sprechzimmer gegenübersitzen und in einem Dilemma stecken. Eltern, die alles richtig und nichts falsch machen wollen. Eltern, die vor einer Entscheidung stehen: Soll ich mein Kind impfen lassen, oder schade ich ihm damit womöglich sogar?