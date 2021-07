Wie gut sind die Kitas für den Corona-Herbst gerüstet?

Plus Viele Experten empfehlen PCR-Pool-Tests, um den Betrieb in den Kindertagesstätten aufrecht zu erhalten. Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner setzt jedoch auf ein anderes Konzept.

Die Kitas gehen bald in die Sommerpause und die Eltern treibt die Frage um: Wie sicher sind die bayerischen Kindertagesstätten im Herbst angesichts steigender Inzidenzen? Im Gespräch mit unserer Redaktion machte Sozialministerin Carolina Trautner deutlich, dass sie die Kindertagesstätten für gut gerüstet und sicher hält. „Ich würde mein Kind in die Kita schicken“, sagte die CSU-Politikerin.