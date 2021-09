Erziehung

"Mama, die Tante stinkt!" - was tun in peinlichen Situationen?

Plus Kinder sprechen aus, was sie denken. Das kann zu peinlichen Momenten führen. Was soll man dann sagen? In unserer Erziehungskolumne geben Eltern Tipps und ehrliche Antworten.

„Mami, warum ist der Mann schwarz im Gesicht?“ – „Warum hat die Frau einen Bart?“ – „Die Tante stinkt!“ ... es sind Momente, da wünscht man sich so etwas wie einen Tarnumhang, unter dem man verschwinden kann, um beispielsweise nie mehr der Bäckereiverkäuferin mit Oberlippenbehaarung in die Augen sehen zu müssen, die stumm die Brötchen in die Tüte packt. Das Kind aber steht neben einem, fühlt sich doch keiner Schuld bewusst, wartet auf Antwort. Was sage ich?

