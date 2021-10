Erziehung

12:00 Uhr

Papa erzieht anders als Mama - ist das ein Problem?

Papa will es so, Mama aber so... Eltern sind sich nicht immer einig über den Erziehungsweg.

Plus Papa sagt dies, Mama das. Braucht es ein gemeinsames Erziehungshandbuch, damit Kinder wissen, woran sie bei ihren Eltern sind? In unserer Erziehungskolumne geben Eltern Tipps und ehrliche Antworten.

„Papa erlaubt das aber.“ „Mama ist nicht so streng.“ Niemand checkt den Erziehungsstil der Eltern so unbarmherzig und genau wie die eigenen Kinder. Was das Fernsehen oder die Playstation betrifft, zeigt sich vielleicht der Vater gechillter. Oder die Mutter. Da sind immer noch ein paar wertvolle Minuten herauszuschlagen. Was die Noten betrifft, eher die Mutter. Oder der Vater. Was soll schon die vier… Ist es aber ein Problem, wenn Eltern bei der Erziehung auch mal uneins sind? Der eine lascher ist, was er als entspannt bezeichnet, der andere autoritärer, was er als konsequent ansieht? Oder braucht es so etwas wie ein gemeinsames Erziehungshandbuch, damit Kinder immer genau wissen, woran sie bei ihren Eltern sind? Und damit Eltern nicht streiten, was erlaubt ist und was nicht?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

