Familie

11:49 Uhr

Auf einmal Stiefvater: "Ich bin quasi über Nacht Papa geworden"

Plus Kevin Reichelt wurde im Alter von 22 Jahren überraschend Vater: Seine Frau Jessica brachte ihre Tochter mit in die Beziehung – und damit eine große Veränderung. Heute ist er stolzer Vater von zwei Töchtern.

Von Susanne Klöpfer

Was bedeutet Familie heute? Was macht sie aus? Und was hält sie zusammen? Wir stellen diese Fragen denen, die sie am besten beantworten können. In unserer Serie "Familienalbum" erzählen Menschen aus der Region, wie sie leben, was ihre Familie besonders macht und auf welche Art sie den Alltag organisieren. Diesmal mit dem 29-jährigen Kevin Reichelt, der zusammen mit seiner Frau zwei Töchter hat. Seine Vaterschaft kam unerwartet. Heute spricht er mit anderen Männern in seinem Podcast stolz über das Vatersein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen