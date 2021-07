Familien in Bayern

04.07.2021

Mütter sind am Limit: Eine Alleinerziehende aus der Region erzählt

Plus Immer mehr Frauen haben psychische Probleme. Sie wollen Beruf und Familie unter einen Hut bringen, leiden aber unter dem selbstauferlegten Druck. Erfahrungen einer Alleinerziehenden

Von Stephanie Sartor

Manchmal sind sie einfach da. Diese Fragen, die sie aufwühlen. Traurig machen. Fragen, die sie sich eigentlich gar nicht stellen will. War es die richtige Entscheidung, das Kind zu bekommen? Was wurde aus meinen Träumen? Wessen Leben lebe ich? Bianca D., die eigentlich anders heißt, kämpft seit Jahren mit derlei Zweifeln. Dass sie damals kurz nach dem Studium schwanger wird, ist nicht geplant. Eigentlich will sie sich die Welt anschauen, beruflich durchstarten. Trotzdem entscheidet sie sich für das Kind – und für ein Leben, das ihr einiges abverlangt. Nur drei Monate nach der Geburt des Babys zerbricht die Beziehung zum Vater des Kindes. Heute ist Bianca D. 43 Jahre alt. Alleinerziehend. Und erschöpft.

