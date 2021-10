Familienalbum

vor 21 Min.

"Daniel kam als Baby ins Krankenhaus und ist als Junge wieder rausgelaufen"

Plus Weil ihr Sohn an einer schweren Krankheit leidet, ziehen Diana und ihr Mann zu ihm ins Krankenhaus. Hier erzählt sie über das Familienleben in der Klinik.

Von Jonathan Lindenmaier

Was bedeutet Familie heute? Was macht sie aus? Und was hält sie zusammen? Wir stellen diese Fragen denen, die sie am besten beantworten können. In unserer Serie "Familienalbum" erzählen Menschen aus der Region, wie sie leben, was ihre Familie besonders macht und auf welche Art sie den Alltag organisieren. Diesmal mit Diana aus Schwabmünchen. Weil ihr Sohn Daniel an einer schweren Herzkrankheit litt, lebte die Familie die ersten knapp 1000 Tage seines Lebens im Krankenhaus.

