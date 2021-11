Familienalbum

"Der Umzug von München nach Landsberg hat uns gut getan"

Plus Ines H. ist 38 und liebt es, mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter Ausflüge in die Natur zu machen. Auf Instagram hält sie die Momente fest - für sie auch eine Auszeit.

Von Anika Zidar

Was bedeutet Familie heute? Was macht sie aus? Und was hält sie zusammen? Wir stellen diese Fragen denen, die sie am besten beantworten können. In unserer Serie "Familienalbum" erzählen Menschen aus der Region, wie sie leben, was ihre Familie besonders macht und auf welche Art sie den Alltag organisieren. Diesmal mit Bloggerin Ines H. aus Landsberg. Die gebürtige Norddeutsche und ihr Mann sind kurz vor der Geburt ihrer Tochter aus der Großstadt herausgezogen und gerne in der Natur unterwegs.

