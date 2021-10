Familienalbum

"Mein Glücksmoment? Zu dritt auf dem Boden liegen und lachen"

Plus Katharina ist 33 Jahre alt und wohnt mit ihrer kleinen dreiköpfigen Familie in Augsburg. Als Unternehmensberaterin war es für sie eine Umstellung, erst einmal nur Mutter zu sein.

Von Sophia Huber

Was bedeutet Familie heute? Was macht sie aus? Und was hält sie zusammen? Wir stellen diese Fragen denen, die sie am besten beantworten können. In unserer Serie "Familienalbum" erzählen Menschen aus der Region, wie sie leben, was ihre Familie besonders macht und auf welche Art sie den Alltag organisieren. Diesmal mit Katharina, 33 Jahre alt, die für die Liebe nach Augsburg gezogen ist. Dieses Jahr ist ihr erster Sohn auf die Welt gekommen – in einer Zeit, in der die kleine Familie isoliert war und ganz neue Herausforderungen meistern muss.

