"Viele Lehrkräfte haben Schwierigkeiten, ihre sexuelle Orientierung zu zeigen"

Plus Tuscheln auf dem Gang und die Ungewissheit wie Schülerinnen oder Kollegen reagieren. Ein homosexueller Lehrer erklärt, warum queere Lehrkräfte ihre Sexualität oft nicht offen zeigen und wie er damit umgeht.

Von Jonathan Lindenmaier

Dass queere Lehrkräfte im Schulbetrieb offen mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Philipp Aigner hat bis 2016 an einem Gymnasium in der Nähe von München unterrichtet. Aktuell arbeitet er im Kultusministerium, wird aber voraussichtlich im kommenden Jahr an eine Schule im Großraum München zurückkehren. Hier erzählt Aigner, wie er mit seiner sexuellen Orientierung in der Schule umgeht, wie Kolleginnen und Schüler darauf reagieren und warum es wichtig ist, das homosexuelle Lehrkräfte sich offen zeigen.

