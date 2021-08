Ständige Übelkeit: Wenn die Schwangerschaft zur Qual wird

Plus Mehr als 30 Mal am Tag müssen sich Frauen übergeben, die unter Hyperemesis gravidarum leiden. Betroffen sind etwa drei Prozent der Schwangeren. Hier erzählt eine von ihnen.

Dilara Yardimci aus Mering war unglaublich glücklich, als sie vor etwa sechs Monaten bemerkte, dass sie schwanger ist. Die Wirtschaftspsychologin ist 27, seit Jahren verheiratet und steht mitten im Berufsleben. Da schien der richtige Moment für die Familienplanung. Doch glücklich schwanger war sie exakt eine Woche lang. Dann fing die Übelkeit an. Es ging ihr durchgehend wie nach einer durchzechten Nacht. Mehr als 30 Mal am Tag musste sie sich übergeben. Die Tabletten gegen Übelkeit, die ihre Frauenärztin ihr erst einmal verschrieb, halfen nichts. „Ich bin zum Teil einfach im Bad liegen geblieben“, sagt sie. Weil es sich nicht rentiert habe aufzustehen. Und weil sie auch keine Energie mehr dazu hatte.