Corona-Pandemie

vor 35 Min.

Erst testen, dann spielen: Warum es Kritik an der Testnachweispflicht in Kitas gibt

Plus In Bayerns Kitas gilt seit Montag eine Testnachweispflicht. Wie das an den ersten Tagen funktioniert hat, was sich viele Eltern wünschen würden und wo es Probleme gibt.

Von Stephanie Sartor

An drei Tagen in der Woche gibt es jetzt in vielen Familien eine neue Morgenroutine. Da werden nicht mehr nur die Zähne geputzt und Pausenbrote geschmiert – da wird nun auch ein Corona-Test gemacht. Monika Hoppmann, Mutter von zwei Kindern, sieht das ganz entspannt: „Bei uns gibt es keine Probleme beim Testen. Ich finde, es liegt auch viel daran, wie die Eltern es den Kindern rüber bringen“, sagt sie. „Wir haben uns in der Früh im Bad getestet und ich hatte ein besseres Gefühl, mein Kind in den Kindergarten zu schicken und ich selber bin auch beruhigter in die Arbeit gegangen“, fährt die Mutter aus Neukirchen bei Thierhaupten im Landkreis Augsburg fort. Sie nehme das Testen gerne in Kauf. „Ich bin froh, wenn Kita und Schule weiterhin geöffnet bleiben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

