"So viele Zufälle kann es doch gar nicht geben" – Kennenlerngeschichten aus der Region

Plus Mal schlägt Verliebtheit überraschend ein, mal suchen Menschen danach. Drei Menschen aus der Region erzählen, wie sie ihre große Liebe kennengelernt haben.

"Mit ihm will ich zusammen sein!" Oder: "Sie ist die Richtige für mich!" Manchmal schlüpft der Gedanke, dass es bei dem Kontakt zum Gegenüber um mehr als Freundschaft, Bestätigung oder einen Flirt geht, sofort in den Kopf. Häufig dauert es auch erst einmal, bis Gefühle anklopfen. In den vergangenen Jahren hat sich die Art des Kennenlernens teilweise drastisch verändert. Lernten sich Paare vor 30 Jahren noch auf der Silvesterparty gemeinsamer Bekannter kennen, heißt es heute häufig: "Match me if you can". Onlinedating hat rasant an Fahrt aufgenommen. Seit elf Jahren gibt es Deutschlands meistgenutze Dating-App Tinder. Wir haben mit drei Menschen aus der Region gesprochen. Zwei von ihnen haben ihr Gegenstück online kennengelernt. Die dritte Interviewpartnerin war so mutig, auf eine Kontaktanzeige in der Zeitung zu antworten – vor 30 Jahren.

Andrea, 60, aus Gersthofen: "Ich habe ihm geschrieben: 'Allein gibt es mich nicht, nur zu zweit!'"

Andrea aus Gersthofen hat ihren Mann Siegfried vor 30 Jahren über eine Kontaktanzeige in der Augsburger Allgemeinen kennengelernt. Foto: Privat

Ich habe meinen Mann Siegfried vor 30 Jahren über eine Kontaktanzeige in der Augsburger Allgemeinen kennengelernt. Ich glaube, ich war gerade eine Woche geschieden, als ich seine Anzeige entdeckt habe (lacht). Ich habe aus Langeweile die Kontaktanzeigen gelesen. Damals füllten sie wirklich ein, zwei Seiten. Heute ist das ja ganz anders. Ich war nicht ernsthaft auf der Suche nach einer neuen Beziehung, bin dann aber über seine Anzeige gestolpert. Die habe ich dann einfach mal angekreuzt. Das war eine Anzeige in der Wochenendzeitung vom 2. Oktober 1993. Moment, ich habe sie rausgesucht:

