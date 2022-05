Sieben Mütter erzählen

07.05.2022

"Ich war rund um die Uhr für andere da. Für mich blieb nichts"

Plus Viele Studien zeigen: Mütter litten am stärksten unter der Corona-Pandemie. War das auch in der Region so? Unsere Leserinnen sagen Ja – und Nein.

Von Christina Heller-Beschnitt (Protokolle)

Die kürzeste und dennoch eindrückliche Antwort ist ein kleiner Emoji. Er übergibt sich. So reagiert eine Leserin auf die Frage unserer Redaktion, wie es Müttern während der Corona-Pandemie ergangen ist. Dieser Smiley passt gut zu dem, was Studien über Deutschland verraten: Frauen – und unter ihnen besonders Mütter – haben unter den Belastungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte, am meisten gelitten. Sie waren nicht nur Mütter, sondern Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen, Angestellte und Hausfrauen und hatten selbst nur wenig oder keinen Ausgleich. Doch solche Studien sind abstrakt. Wenig greifbar. Deshalb versucht die Redaktion, ein Stimmungsbild zu zeichnen. Sieben Mütter erzählen, wie sie die Pandemie erlebt haben.

