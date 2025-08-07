Partnersuche im Urlaub? Warum das nicht die beste Idee ist

Wer als Single allein auf Reisen geht, begegnet oft auch anderen Singles. Wäre es da nicht naheliegend, den Urlaub gleich auch als Partnersuche zu nutzen?

Beziehungscoach Margret Marincolo ist da skeptisch. «Urlaub ist eine Pause vom Alltag und eine Pause ist nicht die Realität. In ihr verhalten sich Menschen anders als gewöhnlich. Das verleitet dazu, in einen Flirt mehr hineinzuinterpretieren, als der tatsächlich bedeutet», erklärt die Autorin von «Das Liebeskummerspiel» und «Werde Dating-Master».

Verstand arbeitet im Urlaub auf Sparflamme

Auf Reisen lasse man sich und sei oft kontaktfreudiger. Der Verstand dagegen arbeite eher auf Sparflamme, man wolle nicht groß reflektieren und den anderen auch nicht unbedingt ohne rosarote Brille betrachten. Dem Verstand Vorrang zu geben, ist aber laut Marincolo entscheidend, wenn eine dauerhafte Partnerschaft das Ziel ist.

Entscheidung für Partnerschaft fällt erst im Alltag

Für die Partnerschaftsexpertin ist ein Urlaub also nur bedingt für die Suche nach einem echten Partner geeignet. Sie empfiehlt, ihn als Möglichkeit für ein paar unverbindliche Dates zu sehen. Ob es dann später doch ernst wird, das könne erst nach der Auszeit entschieden werden. Deshalb sollten die Treffen während des Urlaubs eher kurz gehalten werden.

Das rät die Expertin speziell Frauen mit echten Absichten - 7 Tipps: