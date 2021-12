Familienalbum

"Uns war früh klar, dass wir Familie wollen – auch wenn anfangs Gegenwind kam"

Plus Philipp R. ist 31, Pferdebesitzer und Vater von zwei Töchtern. Für die Familie hat er seinen ersten Traumberuf aufgegeben. Heute ist sein Leben anders – und er glücklich.

Von Anika Zidar

Was bedeutet Familie heute? Was macht sie aus? Und was hält sie zusammen? Wir stellen diese Fragen denen, die sie am besten beantworten können. In unserer Serie "Familienalbum" erzählen Menschen aus der Region, wie sie leben, was ihre Familie besonders macht und auf welche Art sie den Alltag organisieren. Diesmal mit Papa-Blogger Philipp (@paparocktdasschon) aus Krumbach. Gemeinsam mit seiner Frau hat er sich klar für die Familie entschieden – auch gegen Widerstände.

