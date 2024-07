Studierende demonstrieren gegen Haushaltskürzungen

Rund 1000 Studierende und Uni-Beschäftigte haben in Darmstadt, Marburg, Kassel und Frankfurt gegen die Haushaltskürzungen in Bildung und Wissenschaft demonstriert. «Die Regierung muss ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag halten und für eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung sorgen», forderte Gabriel Nyc von der Gewerkschaft Verdi. Einer Verdi-Mitteilung zufolge haben sich die Zuschüsse an die Hochschulen mit dem Nachtragshaushalt dieses Jahr um 34 Millionen Euro reduziert, für 2025 seien weitere Kürzungen zu erwarten.

Besucht wurde die Demo in Darmstadt auch von Wissenschaftsminister Timon Gremmels (SPD). Er setze sich «dafür ein, dass der hessische Hochschulstandort stark bleibt – auch in finanziell schwierigen Zeiten», hatte er zuvor mitgeteilt.