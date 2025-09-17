Dieser Salat bringt Kreta-Flair auf den Teller

Icon Menü
Ein Mix aus Tomaten, Feldsalat und Kartoffeln – ergänzt durch wachsweiche Eier und Feta: So gelingt ein Salat, der Food-Bloggerin Doreen Hassek an Tavernen auf Griechenlands größter Insel erinnert.
Von Von Doreen Hassek, dpa
    Der Saft einer ganzen Zitrone verpasst dem kretischen Salat mit Kartoffeln viel Frische, Feta-Würfel und Kapern sorgen für Würze.
    Womit bekommt man mich immer? Ganz einfach: mit einer guten Suppe und einem leckeren Salat! Mit beidem kann man mein Herz im Sturm erobern. Für mich ist das richtiges Deluxe-Essen, da braucht es gar keine Sterneküche. Ein paar gute Zutaten, ein einfaches bodenständiges Rezept und schon bin ich glücklich.

    Ich dachte ja immer, dass nichts über einen griechischen Salat auf Kreta geht, der in jeder Taverne in den kleinen Dörfern angeboten wird, und der kein Vergleich ist, zu dem, was man in Deutschland geboten bekommt. Schon alleine wegen der Zutaten, die dort oft im eigenen Garten angebaut werden.

    Als ich nun aber vergangenes Jahr diesen kretischen Salat gegessen habe, war das noch einmal ein ganz anderes Level - mit köstlichen Kartoffeln, Avocado und Kapern.

    Zutaten für 4 Personen

    Zubereitung

