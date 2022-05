Überlastet und erschöpft: Viele Eltern benötigen eine Kur

Die Pandemie hat viele Eltern unter Stress gesetzt. Eine Kur war trotzdem nicht drin. Jetzt ist der Druck so groß, dass das Müttergenesungswerk von einem Ansturm spricht - und von langen Wartezeiten.

Enge Wohnungen, mehr Stress mit den Kindern und lange verdrängte Probleme: Das Müttergenesungswerk beobachtet 2022 einen Ansturm auf Kuren und Beratungen für Mütter und Väter, bei denen der Stress der Pandemie-Zeit tiefe Spuren hinterlassen hat.

Anlässlich des kommenden Muttertags (8. Mai) sprach Geschäftsführerin Yvonne Bovermann von einem hohen Ausmaß der Erschöpfung, das in den Kurkliniken deutlich werde. "Wir merken seit Jahresbeginn und bis heute, dass der Ansturm auf die Beratungsstellen und auf die Klinikplätze enorm ist", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir haben letztes und vorletztes Jahr wegen der Pandemie stark verringerte Zahlen gehabt", berichtete sie. Das Müttergenesungswerk stellt im Normalfall rund 50.000 Kurplätze pro Jahr bereit. Nun höre sie von den Expertinnen vor Ort, dass die Zahlen jetzt über denen von 2019/20 - also vor Corona - lägen, sagte Bovermann. "Berichtet wird über eine Zunahme von 30 Prozent, und damit über das hinaus, was rein durch Corona verringert wurde."

Die Not von Eltern ist größer geworden

Viele Eltern hätten trotz des Drucks etwa durch Homeoffice, Corona-Ausgangsbeschränkungen und Schulausfälle aus Vorsicht und wegen der Reise-Risiken mit ihren Kuranträgen gewartet. Deshalb gebe es einen Nachholbedarf. Doch das alleine erkläre den Ansturm nicht. "Wir merken auch, dass die Not größer ist."

Die Kurkliniken seien demnach stark ausgebucht. Das zeige sich auch daran, dass die Krankenkassen früher von drei Monaten Zeit zwischen Bewilligung der Kur und dem Start ausgingen. Dann sei das in Corona-Zeiten auf sechs Monate verlängert worden. "Jetzt geht es teilweise auf ein Jahr, bis die Menschen die Kur antreten können. Das sei "absurd", urteilte Bovermann. "Denn eine stationäre Vorsorge oder eine Reha-Behandlung soll ja schwerere Krankheiten verhindern oder das Fortbestehen der schweren Beschwerden. Wenn ich ein Jahr auf den Kurplatz warten soll, ist das ganz schwierig."

Hohes Ausmaß der Erschöpfung

In den Beratungsstellen sagten die Expertinnen, dass Frauen - und zunehmend Männer, die Rat suchen - "mehr und länger sprechen müssen, über das, was sie belastet. Sie brauchten viel mehr Zeit pro Person. Und aus den Kliniken wird genau das Gleiche berichtet. Dort heißt es, dass das Ausmaß der Erschöpfung deutlich höher ist." Auch das Ausmaß der seelisch-körperlichen Krankheiten sei höher.

"Die Frauen sind so fertig, die brauchen zwei, drei Tage, bevor es überhaupt losgehen kann", sagte die Geschäftsführerin der Mütter-Stiftung. "Und die Kinder benötigen nach den Berichten der Experten ebenfalls länger, sind unruhiger, gehen zum Teil über Tische und Bänke." Einige Frauen müssten sogar nach kurzer Zeit wieder heim geschickt werden, weil ihre Krankheitsbilder zu ausgeprägt seien. Sie bräuchten eine andere, stationäre Behandlung.

Kapazität deckt sich nicht mit Kurbedarf bei Eltern

Eine Studie habe schon kurz vor der Pandemie gezeigt, dass der Kurbedarf bei Eltern viel höher sei als die Platzzahl. Der Bedarf alleine für Mütter könnte danach hochgerechnet bei 2,7 Millionen Frauen liegen. Das bedeute für die aktuelle Lage in den Familien: "Die Menschen müssen es im Alltag schaffen, sich wieder Kraft zu holen und sich zu regenerieren."

Sie forderte eine gemeinsame Anstrengung des Familienministeriums und des Gesundheitsministeriums, um die Rahmenbedingungen für Eltern zu verbessern. Dass in Deutschland Mütter durch die Pandemie stärker als in vielen anderen Ländern psychosomatisch belastet seien, habe mit den äußeren Bedingungen zu tun. "Es sollte eine Analyse durch das Familienministerium veranlasst werden, um herauszufinden, warum wir schlechter als andere Länder abschneiden. Und warum braucht es so viele Kuren für die Eltern?"

Das Deutsche Müttergenesungswerk ist eine Stiftung, die sich seit mehr als 70 Jahren für die Gesundheit von Müttern einsetzt - und inzwischen auch für die von Vätern. Im Verbund des Müttergenesungswerks werden stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Beratung angeboten.

(dpa)