Bringt Urlaub auf den Teller: Mediterraner Kartoffelauflauf

Die Blätter sind zwar bunt, aber der Himmel meist grau. Zu diesem nasskalten Wetter braucht es Sonne von innen. Wer gerade nicht in den Süden entfliehen kann, holt sich den Urlaub einfach auf den Teller. Wie wäre es mit einem mediterranen Kartoffelauflauf?

Für die Zubereitung von Aufläufen und Gratins empfehlen die Rezeptentwickler der Kartoffelproduzenten festkochende Kartoffelsorten. «Sie enthalten weniger Stärke und behalten so beim Backen ihre Form», erklärt das Kartoffel-Marketing (KMG).

Neben der heimischen Kartoffel schlagen die Kartoffelprofis für den Auflauf Brokkoli, getrocknete Tomaten und Oliven vor. Eine Sauce aus Joghurt und Kräuterfrischkäse sorgt für leichte Cremigkeit und eine goldbraune Käsekruste lässt es krachen. Und so wird der Auflauf gemacht:

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung: