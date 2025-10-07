Kann ein falsches Geschenk zur Beziehungskrise führen?

Denken Sie schon über passende Weihnachtsgeschenke nach? Warum auch - es sind ja noch ein paar Wochen Zeit, denken die einen. Wer bereits auf der Suche ist, sollte auf dem Schirm haben, dass «falsche» Geschenke durchaus das Potenzial haben, Beziehungen zu beeinflussen.

So ergab eine Studie des Meinungsforschungsinstituts Appinio:

Erinnern Sie sich noch an das Geschenk aus dem Vorjahr?

Was die Umfrage im Auftrag des Onlineportals mydays unter 1000 Personen zwischen 18 und 65 Jahren noch ans Licht brachte:

Nur jeder Fünfte nutzt KI für Geschenk-Ideen

Also wie kommt man zum passenden Weihnachtsgeschenk? Trotz allgegenwärtiger KI will in diesem Jahr nur jeder Fünfte (20 Prozent) Künstliche Intelligenz nutzen, um Geschenke zu suchen. Immerhin 27 Prozent ziehen die Nutzung von KI-Tools in Erwägung, wohingegen gut die Hälfte (51 Prozent) die Suche via KI ausschließt.

Könnte das am Alter liegen? Ja. Am meisten wird laut der Umfrage KI im Alter zwischen 18 und 24 Jahren (34 Prozent) als Ideengeber für Weihnachtsgeschenke genutzt, am wenigsten zwischen 55 bis 65 Jahren (8 Prozent).

Geschenke weiterverschenken? Damit sind Sie nicht allein

Fast zwei Drittel (61 Prozent) aller Befragten haben schon einmal ein Geschenk weitergegeben oder würden es in Erwägung ziehen. 36 Prozent würden das niemals tun. Die Gründe fürs Weiterschenken: Mehr als die Hälfte (57 Prozent) gefällt das Geschenk nicht und 26 Prozent möchten sich die Ausgaben für ein neues Geschenk sparen.

Und was wird so weiterverschenkt? Die Hitliste: