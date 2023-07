Ist Viagra bald ohne Rezept erhältlich?

Seit 25 Jahren ist Viagra in Deutschland erhältlich. Um die Pille zu bekommen, braucht es ein Rezept. Bleibt das auch so? Arzneimittel-Experten beraten darüber.

Wer Potenzmittel einnehmen will, braucht dafür ein Rezept. Bisher gibt es Viagra und Co. nur in Verbindung mit einem Gang zum Arzt oder zur Ärztin, denn sie unterliegen der Verschreibungspflicht. Könnte sich das bald ändern? Darüber berät das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte heute. Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht diskutiert über einen Antrag, ob künftig Potenzmittel mit dem Wirkstoff Sildenafil frei erhältlich sein sollen.

Im Detail geht es um die Dosierung von 25 Milligram zur oralen Anwendung von Sildenafil. Schon Anfang 2022 haben sich die Arzneimittel-Experten einmal beraten – mit dem Ergebnis, die Rezeptpflicht für das Potenzmittel bleibt. Damals ging es allerdings um die Dosis von 50 Milligram Sildenafil. Doch warum könnte die Aufhebung der Rezeptpflicht von Viagra und Co. kritisch sein?

Urologen warnen vor Viagra ohne Rezept

Die Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU) und der Berufsverband der Deutschen Urologie (BvDU) warnen vor dem Ende der Verschreibungspflicht. Der Grund: Erektionsprobleme gelten "wissenschaftlich abgesichert als ein Frühwarnsymptom für Herz-Kreislauf-Erkrankungen". Durch die Einnahme von Potenzmittel ohne ärztlichen Rat bestünde das Risiko, Erektionsstörungen als mögliche Vorboten von Herzinfakten oder Schlaganfällen zu übersehen.

"Der freie Zugang würde den potenziellen Anwendern eine Unbedenklichkeit signalisieren, die in keiner Weise dem tatsächlichen Gefahrenpotenzial des Wirkstoffs entspricht", warnen DGU und BvDU.

Gibt es das Potenzmittel Viagra bald rezeptfrei?

Auf der anderen Seite bestünde laut DGU Hoffnung, dass durch freiverkäufliches Viagra der Schwarzmarkt eingedämmt werde. Den illegalen Weg über das Internet wählen häufig Männer, denen ein Arztbesuch unangenehm ist oder die die Einnahme geheim halten wollten. Auch der Kostenfaktor spielt eine Rolle. Denn die Krankenkassen übernehmen Viagra nicht.

Allerdings: Auch wenn das Experten-Gremium sich gegen die Rezeptpflicht von Sildenafil 25 Milligram ausspricht, bedeutet das nicht automatisch, dass sie aufgehoben wird. Die Entscheidung obliegt dem Bundesgesundheitsministerium. Die Einschätzung des Sachverständigen-Ausschusses hat dort jedoch Gewicht.

Viagra ist seit Oktober 1998 in Deutschland erhältlich. Die US-amerikanische Pharmaunternehmen Pfizer brachte die kleine blaue Pille erstmals auf den Markt. 2012 liegt der Markenschutz aus. Seitdem gibt verschiedene andere Potenzmittel, die neben Sildenafil auch andere Wirkstoffe nutzen.