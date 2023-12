FC Augsburg beim VfB Stuttgart: Fakten zur Partie

Im letzten Spiel vor der kurzen Winterpause reist der FCA zur Überraschungsmannschaft aus Stuttgart.. Was Sie zur Partie wissen sollten, verraten unsere Fakten zum Spiel.

Nach dem 1:1 im Heimspiel gegen Borussia Dortmund hat die Mannschaft von Jess Thorup eine weitere schwierige Aufgabe vor sich. Mehr Wissenswertes zum Spiel liefern die folgenden Infos.

Erik Thommy: Von Stuttgart nach Kansas

2018 wechselte Erik Thommy vom FCA zum VfB. Der flinke Außenbahnspieler kam aus der FCA-Jugend, konnte sich aber im eigenen Stall nie richtig durchsetzen. Bei den Stuttgartern stand er vier Jahre lang unter Vertrag, in der Saison 2019/20 war er an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, wo er in allen Punktspielen zum Einsatz kam und sechs Treffer erzielte, den Abstieg aber auch nicht verhindern konnte. Mittlerweile ist der gebürtige Ulmer in den USA zu finden: Er spielt in der Major Soccer League bei Sporting Kansas City.

VfB: Der Phönix aus der Asche

In der vergangenen Saison sah es lange nicht gut aus für die Stuttgarter. Als mit Sebastian Hoeneß ein neuer Trainer das Kommando übernahm, schaffte es die Mannschaft wenigstens noch auf den Relegationsrang. Mit einem Sieg beim Saisonfinale hätten die Stuttgarter sogar noch den FCA überholt und sich direkt gerettet. Doch gegen Hoffenheim reichte es nur zu einem Unentschieden, der Klassenerhalt wurde dann in den Entscheidungsspielen gegen HSV gesichert. In dieser Saison sieht alles deutlich rosiger aus: Mit 31 Punkten hat Stuttgart trotz der Pleite bei den Bayern am vergangenen Wochenende bereits fast so viele Punkte gesammelt wie in der gesamten vergangenen Saison (33) und belegt den 4. Platz.

Historie: Die Erste gegen die Zweite

Die erste Mannschaft des FCA trat insgesamt zehnmal gegen die Zweitvertretung der Stuttgarter an. In den Spielzeiten der drittklassigen Regionalliga Süd 1998/99 und 1999/2000 und den drei Regionalliga-Punktrunden zwischen 2003 und 2005 gab es vier FCA-Siege, vier Unentschieden und zwei dreifache Punktgewinne für die Württemberger. Auf Seiten der Stuttgarter kamen unter anderem Diego Benaglio, Heiko Butscher, der spätere Augsburger Stürmer Felix Luz, Mario Gómez, Christian Gentner, Sami Khedira, Andreas Beck und Serdar Tasci zum Einsatz.

Fast gleichauf in Sachen Sprints

In Sachen Sprints sind die Württemberger und die bayerischen Schwaben Tabellennachbarn. Die VfB-Profis setzten bisher zu 3292 Sprints an und belegen in der Statistik den 12. Platz. Einen Rang später folgten die Spieler des FC Augsburg mit fünf schnellen Läufen weniger auf dem Konto.

