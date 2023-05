Noch steht es beim Flüchtlingsgipfel 16 gegen 1

Nach dem Regierungswechsel sind die Flüchtlingsgipfel ruhiger geworden und dauern nicht mehr bis zum Morgengrauen. Bund und Länder vertragen sich aber nicht besser.

Vor dem Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt war die Aufstellung klar: 16 Bundesländer traten gegen die Regierung an. Oder, um es präzise zu machen: 15 plus 1 formierten sich gegen den Bund, denn der bayerische Ministerpräsident Markus Söder spielt in der Runde offenbar gerne sein eigenes Spiel. So berichten es jedenfalls einige derjenigen, die sich im Kanzleramt trafen, um eine Antwort auf die steigenden Flüchtlingszahlen zu finden. Sie fiel denkbar knapp aus, diese Antwort: Es gibt ein paar Ideen, um die irreguläre Migration einzudämmen, es gibt eine Milliarde Euro als Einmalzahlung für die Länder und es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich bis November weitere Gedanken ums Geld machen soll. Bund und Länder haben sich damit Zeit erspielt, eine Chance auf Lösung der Probleme besteht indes kaum.

Als Olaf Scholz am späten Mittwochabend zusammen mit den Ministerpräsidenten Niedersachsens und Nordrhein-Westfalens, Stephan Weil und Hendrik Wüst, vor die Presse trat, hörte es sich beim Kanzler nach einem ruhigen Abend an. Man habe ein "sehr konstruktives und gutes Treffen" hinter sich, erklärte der SPD-Politiker. Langjährige Beobachter mochten dem insofern zustimmen, als dass sie sich an Zeiten der Regierung von Angela Merkel erinnerten. Damals gehörten Nachtsitzungen und Durchstechereien zur Tagesordnung.

NRW-Ministerpräsident Wüst ist ernüchtert: "Mehr war eben nicht drin"

Doch Scholz‘ Parteifreund Stephan Weil wurde als Vertreter der SPD-geführten A-Länder schon deutlicher. "Das waren die schwierigen Gespräche, die alle im Vorfeld erwartet hatten", sagte der Niedersachse. Der Christdemokrat Wüst machte die Sache dann rund. "Wir haben heute einen ersten Schritt gemacht, und wir haben einen Fahrplan mit einem Zwischenbericht im Juni und einer Entscheidung im November verabredet. Mehr war eben nicht drin, das muss man heute so klar sagen."

Bereits vor dem Flüchtlingsgipfel war der Druck immens hoch. Zurückhaltende Stimmen innerhalb der Bundesländer erklärten, man sei enttäuscht gewesen von dem, was der Bund als Beschlussvorschlag formuliert habe. Andere machten ihrem Unmut unverhohlen Luft, vom arroganten Auftreten des Kanzleramtes ist die Rede, einer spricht gar von eitlen Fatzkes. Unter Druck formiert sich Geschlossenheit, die Länder taten sich zusammen und formulierten einen Gegenentwurf. Aus beiden Papieren wurden dann tatsächlich eines, doch das blieb inhaltlich weit "hinter dem zurück, was in der aktuellen Krisensituation erforderlich gewesen wäre", wie es Unions-Fraktionsvize Andrea Lindholz formulierte.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei Beginn des Bund-Länder-Gipfels im Bundeskanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka, dpa

Die Länder fordern weiterhin mehr Geld, der Bund verweist auf die bereits überwiesenen Milliardensummen sowie auf den knappen Haushalt. Regierungsvertreter drohten in der Runde dem Vernehmen nach damit, dass notwendige Kürzungen an anderen Stellen zu Lasten der Länder und Kommunen gehen würden, es sich also um ein Nullsummenspiel handele.

Eine Arbeitsgruppe soll nun Wege erforschen, wie die Kosten des Flüchtlingszuzugs dauerhaft bezahlt werden können. Bis zum nächsten Treffen im November werden Ergebnisse erwartet, das ist noch lang hin. Warum es nicht schneller geht? Weil im Oktober in Hessen und Bayern Landtagswahlen sind und die sollen nicht vom Flüchtlingsstreit belastet werden.

Weniger Flüchtlinge, weniger Kosten

Weil das Geld nicht reicht, soll derweil auf eine "Eindämmung" der Flüchtlingszahlen hingearbeitet werden. Die Kalkulation ist einfach: Je niedriger die Migration, desto niedriger die Kosten. Doch einerseits halten die meisten Verantwortlichen in Bund und Ländern die humanitäre Verantwortung immer noch sehr hoch, eine Abschottung um jeden Preis ist gar nicht gewollt. Zweitens sind die im Beschlusspapier des Gipfels niedergeschriebenen Punkte zur Eindämmung der sogenannten irregulären Migration vor allem als Kann-Regelungen formuliert. Eine spürbare Senkung des Zuzugs lässt sich damit wohl nicht erreichen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie lange die Länder noch geschlossen auftreten. Markus Söder mischte die Runde am Mittwochabend bereits gehörig auf. Der CSU-Chef verließ das Kanzleramt vorzeitig, Spötter mutmaßten, ihm habe der dargereichte Kartoffelsalat nicht gemundet. Söder dürfte jedoch eher der Verlauf des Abends nicht geschmeckt haben. Eine Protokollnotiz, auf die der Bayer zusammen mit Sachsen und Sachsen-Anhalt bestand, lässt neuen Streit ums Geld vermuten. "Die vom Bund vorgesehene Erhöhung um 1 Milliarde Euro", heißt es darin, sei "völlig unzureichend und wird der Belastungssituation vor Ort in keiner Weise gerecht." Aus dem 15 plus 1 gegen 1 wird wohl bald wieder das gewohnte Spiel werden: alle gegen alle.