Formel 1: Schumacher hat neuen Teamkollegen bei Haas

Kevin Magnussen übernimmt in der Formel 1 das freigewordene Cockpit bei Haas. Damit fährt der Däne nach einem Jahr Abstinenz nun neben Mick Schumacher im US-Team.

Das Fahrerfeld für die Formel-1-WM 2022 ist wieder komplett. Wenige Tage nach dem Rauswurf von Nikita Mazepin hat Haas mit Kevin Magnussen einen Nachfolger des Russen benannt. Der Däne kehrt damit nach einem Jahr Pause ins Team zurück und ist Teamkollege von Mick Schumacher.

Teamchef Günther Steiner erklärte: "Auf der Suche nach einem Fahrer, der einen Mehrwert für das Team darstellt, ganz zu schweigen von seiner umfangreichen Formel-1-Erfahrung, war Kevin eine klare Entscheidung für uns." Magnussen zeigte sich "natürlich sehr überrascht, aber auch sehr erfreut" über die Chance.

Der Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Jan Magnussen deutete an, dass er nicht lange überlegen musste, als er Anruf kam: "Ich habe mich bezüglich meiner Verpflichtungen für 2022 in eine andere Richtung orientiert, aber die Möglichkeit, in die Formel 1 zurückzukehren, und das mit einem Team, das ich sehr gut kenne, war einfach zu verlockend."

Formel 1: Magnussen fuhr gleich bei Debütrennen auf Platz zwei

Der Blondschopf war bereits von 2014 bis 2020 Teil der Formel 1 und bestritt bislang 119 Rennen für McLaren, Renault und Haas, wo er vier Jahre lang am Steuer saß. Sein bislang bestes Ergebnis erreichte Magnussen gleich in seinem ersten Rennen, beim Großen Preis von Australien 2014 musste er sich als Zweiter nur Mercedes-Pilot Nico Rosberg geschlagen geben.

Auf das Podium schaffte es der 29-Jährige seither in der Königsklasse nicht mehr, 2020 sammelte er nur einen Punkt. 2021 war Magnussen unter anderem in der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft, in der amerikanischen IndyCar Series, der nordamerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship sowie bei den 24 Stunden von Le Mans, wo er sich unter anderem mit seinem Vater ein Auto teilte.

Bei den anstehenden Testfahrten in Bahrain von Donnerstag bis Samstag (10. bis 12. März) teilt er sich die Runden mit Teamkollege Schumacher und Testfahrer Pietro Fittipaldi. Der Brasilianer hatte ebenfalls auf einen Stammplatz gehofft.

Formel 1: Hülkenberg und Giovinazzi hoffen vergeblich

Als Kandidaten gehandelt wurden auch der noch im vergangenen Jahr für Alfa Romeo aktive Italiener Antonio Giovinazzi, der nun in der Formel E startet und zudem Testfahrer bei Ferrari ist, sowie Nico Hülkenberg. Der Emmericher testet für Aston Martin, wartet mittlerweile seit drei Jahren auf eine neue Chance als Stammpilot in der Formel 1.

Haas hatte am Samstag (5. März) die Trennung von Mazepin bekanntgegeben. Diese war im Zuge der Auflösung des Sponsorenvertrags mit dem russischen Bergbauunternehmen Uralkali seines Vaters Dmitri Mazepin vonstatten gegangen.

Dank dieser Millionen hatte der 23-Jährige die Chance erhalten, sich in der Formel 1 zu beweisen. Doch wirklich werben konnte er nicht für sich. Somit hing sein Schicksal an der Verbindung Haas-Uralkali.