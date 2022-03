Ex-Profispielerin Julia Simic kritisiert die Vermarktung des Frauenfußballs

Die ehemalige Profispielerin und heutige DAZN-Expertin beklagt Versäumnisse in der Vergangenheit: "Man hat verpasst, den nächsten Schritt zu gehen."

Vor dem Champions-League-Viertelfinalspiel der Frauen zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain hat die ehemalige Nationalspielerin und heutige DAZN-Expertin Julia Simic die Entwicklung im deutschen Frauenfußball kritisiert. Unserer Redaktion sagte die 32-Jährige: "Man hat verpasst, den nächsten Schritt zu gehen. Der deutsche Frauenfußball war in Europa jahrelang führend, mit der Nationalmannschaft, mit der Liga, mit den Strukturen. Jetzt wurde man eingeholt, gerade von der englischen Liga, wo große Sponsoren gewonnen werden konnten, wo es viel Medieninteresse gibt, wo viel Sichtbarkeit geschaffen wurde."

DAZN-Expertin Simic über Frauen-Bundesliga: "Liga muss besser vermarktet werden"

Simic bemängelt, dass die Vermarktung des deutschen Frauenfußballs stark zu wünschen übrig lasse: "Die Liga muss besser vermarktet werden. Es ist sicherlich hilfreich, Männervereine mit großer Fußballhistorie wie Dortmund, Schalke oder Hertha BSC in die Liga zu bringen, weil es leichter fiele, das Interesse der Zuschauer zu bekommen. Es geht aber auch darum, wer die Spiele zeigt und bereit ist, nicht nur von der ersten bis zur 90. Minute ein Spiel zu zeigen, sondern davor auch die Geschichten von Spielerinnen zu erzählen, um die Gesichter bekannter zu machen. Das Potential wird gar nicht ausgeschöpft."

Höhere Marketingeinnahmen würden für professionellere Strukturen sorgen

Wenn die Einnahmen aus dem Marketing steigen, würde sich das wiederum auf die professionellen Strukturen auswirken. Welchen Unterschied es mache, über professionelle Strukturen zu verfügen, habe sie in ihrer Zeit beim englischen Club West Ham United gesehen: "Wir hatten zwei festangestellte Physios, einen Arzt, drei Trainer, einen Analysten, eine Psychologin. Wir hatten ein Team um das Team, das nur für diese Mannschaft gearbeitet hat. Ich habe zuvor noch in keinem Team erlebt, dass wirklich alle den Fokus auf Fußball gerichtet hatten."

Dass nun die Frauen des FC Bayern gegen Paris in der Allianz Arena spielen dürfen, sehe sie mit gemischten Gefühlen: "Man hat ein bisschen unter Zugzwang gestanden, weil viele ausländische Mannschaften immer wieder ihre Spiele in die großen Stadien verlegen. Da hinkt Deutschland ein bisschen hinterher. Ich seh’s trotzdem als was absolut Positives, unabhängig davon, wie es zustande kam." (AZ)

