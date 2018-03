Text Body Str8ts

vor 39 Min.

Str8ts ist das richtige Spiel für alle Sudoku-Fans, die Abwechslung suchen. Es funktioniert zwar ähnlich wie das populäre Zahlenrätsel - einige zusätzliche Regeln ändern das Prinzip allerdings ab.

Bei uns können Sie Str8ts online spielen. Kostenlos gibt es auf dieser Seite jeden Tag ein neues Rätsel. Falls Sie das Spielprinzip noch nicht kennen und nichts mit den schwarzen Feldern anfangen können, sollte Sie das nicht abschrecken. Wir erklären Ihnen, wie Sie diese Denksportaufgaben lösen

Str8ts online: Spielprinzip leicht erklärt

Wer Str8ts spielen möchte, sollte das Prinzip von Sudoku kennen: Das Spiel besteht aus 9x9 Feldern. Einige Zahlen von 1 bis 9 sind bereits vorgegeben, die anderen müssen daraus erschlossen und von Ihnen eingetragen werden. Wie bei Sudoku darf in jeder Reihe vertikal und horizontal jede Ziffer nur einmal vorkommen.

Bei Str8ts ist das Feld aber nicht noch einmal in Blöcke mit 3x3 Feldern unterteilt. Es geht also nur darum, dass die Zahlen in den Zeilen und Spalten passen. Das klingt erst einmal leichter als Sudoku - durch die schwarzen Felder entsteht aber eine neue Herausforderung. Sie unterteilen Reihen nämlich noch einmal in einzelne Bereiche.

In jedem dieser weißen Bereiche müssen die Zahlen eine sogenannte "Straße" bilden - also eine direkte Abfolge. Wenn es drei zusammenhängende weiße Felder in einer Zeile gibt und im ersten Feld eine "1" vorgegeben ist, müssen in den anderen beiden Feldern zwingend eine "2" und eine "3" stehen - aber nicht unbedingt in dieser Abfolge. In den drei weißen Feldern ist zum Beispiel die Abfolge "1 - 3 - 2" möglich.

In schwarze Felder lassen sich keine Zahlen eintragen - sie sind immer fest vorgegeben. Sie dienen nur dazu, Reihen in einzelne Bereiche zu unterteilen. Steht in den schwarzen Feldern eine Zahl, hängt diese nicht mit den Straßen zusammen. Hinter dreien weiße Feldern mit den Zahlen "1 - 3 - 2" kann also ein schwarzes Feld mit einer "7" folgen. Manche schwarzen Felder sind und bleiben leer. Das bedeutet, dass nicht alle Zahlen von 1 - 9 in einer Reihe vorkommen müssen.

So können Sie bei uns Str8ts online spielen

Wenn Sie bei uns Str8ts online spielen, funktioniert die Steuerung einfach über die Buttons. Zuerst klicken oder tippen Sie auf das Feld, in das Sie eine Zahl eintragen möchten. Dann können Sie mit dem jeweiligen Button die entspreche Zahl setzen oder sie mit "Löschen" wieder entfernen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, die Zahl über die Tastatur einzugeben. Wenn Sie noch einmal dieselbe Ziffer eintippen, wird sie wieder entfernt.

Die anderen Buttons bieten Hilfen: Mit "Pause" lässt sich die Zeit anhalten - das Feld wird dann aber verdeckt. Über "Notizen" tragen Sie kleine Zahlen in die Felder ein, die für eine richtige Lösung infrage kommen könnten. Und wenn Sie nicht weiterkommen, hilft beim Str8ts-Spielen die "Prüfen"-Funktion. Dadurch wird Ihnen angezeigt, in welchen Feldern falsche Zahlen stehen - die richtigen müssen Sie dann aber natürlich selbst herausfinden.