19-Jähriger nimmt bei Pfäfflingen Motorradfahrer die Vorfahrt

Pkw-Lenker übersieht vorfahrtsberechtigtes Motorrad. Dessen Fahrer muss ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Karfreitag gegen 17.20 Uhr bog ein 19-jähriger Pkw-Fahrer bei Pfäfflingen von der Bundestraße 466 ab, um nach der Tangente nach links in Richtung Dürrenzimmern weiterzufahren. Dabei übersah er einen zur selben Zeit auf der Kreisstraße von Dürrenzimmern in Richtung Pfäfflingen fahrenden, vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Motorradfahrer stürzte und wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro. Im Einsatz waren neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Pfäfflingen, Wechingen und Nördlingen mit rund 25 Kräften. (pm)