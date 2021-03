vor 19 Min.

Beim Zweckverband digitale Schulen gibt es ein neues Mitglied

Plus Warum jetzt auch der Wasserburger Schulverband dem Zweckverband "Digitale Schulen" beitritt.

Von Walter Kaiser

Auch der Schulverband Wasserburg tritt dem Zweckverband „Digitale Schulen im Landkreis Günzburg“ bei. Das ist bei der jüngsten Verbandsversammlung einstimmig beschlossen worden.

Mitglieder des Schulverbandes sind die Stadt Günzburg sowie die Gemeinden Bubesheim und Kötz. Als sogenannte Sachaufwandsträger sind die drei Kommunen für die Grund- und die Mittelschule in Wasserburg zuständig.

Wie mehrfach berichtet, haben sich die Städte und Gemeinden im Landkreis zum Zweckverband „Digitale Schulen“ zusammengeschlossen, um gemeinsam die Hard- und Software für den digitalen Unterricht an ihren Grund- und Mittelschulen zu beschaffen.

Zweckverband: Hard- und Software sollen einheitlich gestaltet sein

So sollen beim Großeinkauf von Geräten und Lernprogrammen günstigere Preise erreicht werden. Zudem soll die Hard- und Software möglichst einheitlich gestaltet sein, überdies will der Zweckverband die Lehrerinnen und Lehrer durch zusätzliches IT-Personal entlasten. Mit seinem Zweckverband ist der Landkreis einer der digitalen Vorreiter in Bayern.

Der Schulverband Wasserburg ist in zwei Teile gegliedert. Der Schulverband I ist für die Hardware zuständig, Vorsitzender ist Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Der Schulverband II, der nun tagte, ist für die Software verantwortlich, Vorsitzender ist der Bubesheimer Bürgermeister Gerhard Sobczyk.

Günzburg wollte dem Zweckverband nicht beitreten

Ursprünglich wollte Günzburg dem Zweckverband nicht beitreten. Doch zwischenzeitlich habe sich gezeigt, welche „Dimensionen“ die notwendige digitale Aufrüstung an den Grund- und Mittelschulen angenommen habe, erklärte Sobczyk.

Deshalb schließe sich auch der Schulverband Wasserburg dem Zweckverband an.

