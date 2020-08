vor 45 Min.

Benefizveranstaltung im Ries: Muskeltour verlängert

Mehr als 3000 Euro schon gespendet. Die Aktion soll jetzt verlängert werden.

Trotz aller Widrigkeiten in diesem Jahr entschied sich das Team rund um Initiator Matthias Küffner für die 130 Kilometer lange Motorrad-Rundfahrt entlang des Riesrandes – nur eben „coronagerecht“. Die virtuelle Variante war eine spontane Idee von Vereinsmitglied Regina Schiele. Dass es so gut laufen würde, dachte zu Beginn keiner im Team. Mittlerweile wurden über 75 Tickets verkauft und über 3000 Euro Spenden für Menschen mit Muskelkrankheiten erhalten. „Der Rekord für ein Ticket war bei über 1000 Euro“, sagt Küffner stolz. Teilnehmer und Unterstützer der Muskeltour „Mit Distanz und PS“ können durch ihre freiwilligen Spenden die Forschung zu neuromuskulären Erkrankungen unterstützen. Mit 3000 Euro wurde bereits ein großer Schritt getan. Die Veranstalter hoffen, dass sich noch einige Motorradbegeisterte für eine zweite Runde motivieren lassen. „Weil es so gut läuft, verlängern wir gleich zwei Wochen, bis 30. August“, entschied sich Küffner.

Jeder Teilnehmer, der ein gültiges Ticket für die Muskeltour erwirbt, nimmt automatisch an einem Gewinnspiel teil. Als Preise stellt die Firma Biker Stable aus Deiningen mehrere Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro zur Verfügung. Der Inhaber Peter Schneller, der selbst Vater einer betroffenen muskelkranken Tochter ist, unterstützt den Verein von Beginn an auch im Vorstand und steht mit Rat und Tat zur Verfügung. „Es ist mir eine Herzenssache!“, sagt Peter Schneller.

Ohne die Unterstützung der Firma Digitale Ikonen aus Nördlingen, von der nicht nur das technische Know-how für diese „digitale“ Muskeltour kommt, wäre dieser Event auf die Schnelle und in dieser Art nicht durchführbar gewesen. „Wir haben uns auf Pro-aktive Paid Ads Kampagnen für Passion-Projects spezialisiert und freuen uns, auf diese Weise diese Benefizveranstaltung unterstützen zu können“, so der Geschäftsführer Markus Bosch. Küffner weiter: „Es wäre schön, wenn sich viele an der ersten digitalen Muskeltour unter dem Namen ,Muskeltour 2020 – Distanced’ beteiligen und so diese Benefiz-Veranstaltung unterstützen würden.“ (pm)

