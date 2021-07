Bissingern

06:30 Uhr

Der "Hausi" der Bissinger Grundschule hört nach 16 Jahren auf

Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Stephan Herreiner (rechts) verabschiedete Gerald Schmieder nach 16 Jahren als Hausmeister an der Grund- und Mittelschule in den Ruhestand.

Plus Hausmeister Gerald Schmieder geht in den Ruhestand. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler in Bissingen werden ihren Hausi vermissen.

Von Helmut Herreiner

Weit mehr als nur der Hausmeister der Grund- und Mittelschule Bissingen war Gerald Schmieder, der nun am Ende seiner 16 Jahre langen Tätigkeit in den Ruhestand verabschiedet wurde. „Auf Schmiedersehen“ hieß es auf einem mehrere Meter großen Wandbild an der Außenwand neben dem Haupteingang der Schule.

