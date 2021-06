Verkehr: Wie kann eine Umfahrung für Blindheim aussehen?

Der Gemeinderat Blindheim diskutiert bei seiner Sitzung die Möglichkeiten. Und auch die Themen Glasfaserausbau und HG-100 stehen auf der Tagesordnung. Die Sitzung ist öffentlich.

Der Blindheimer Gemeinderat hat auch am kommenden Donnerstag, 10. Juni, ein spannendes Thema auf der Tagesordnung. Zur Diskussion steht das Projekt „Umfahrung Blindheim“. Roman Bauer, Leiter des Tiefbauamtes am Landratsamt Dillingen wird dazu Möglichkeiten vorstellen.

Wie geht es mit den Überschwemmungsgebieten weiter?

Des Weiteren steht die Umsetzung des Breitbandausbaus in der Gemeinde Blindheim auf der Tagesordnung, ebenso wie die Festsetzung der HQ-100-Überschwemmungsgebiete am Klosterbach. Die Sitzung am Donnerstag ist öffentlich und beginnt um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Blindheim.

Sitzung per Livestream zuhause verfolgen

Es werden maximal 20 Zuhörer in die Halle gelassen. Die Gemeinde empfiehlt, die Sitzung von Zuhause aus im Internet-Livestream zu verfolgen. Dafür Mail an gemeinde@blindheim.de schicken. Kurz vor der Sitzung wird ein Link zugesandt. Allen Personen, die sich schon bei vorherigen Sitzungen angemeldet haben, wird der Link automatisch zugeschickt. (dz)

