06:30 Uhr

Damit Baden am Gundelfinger Gartnersee wieder Spaß macht

Plus Der Gartnersee in Gundelfingen ist ein beliebter Badesee, doch leider verschlammt er immer mehr. Was die Stadt nun dagegen tun will.

Von Christina Brummer

Das Ried ist mit Seen, Weihern und Teichen überzogen. Ideale Bedingungen eigentlich für einen Urlaub zuhause. Doch die Badefreude wird mancherorts im wahrsten Wortsinne getrübt: Algen und andere Wasserpflanzen wuchern immer mehr, sterben irgendwann ab und verschlammen die Gewässer.

Themen folgen