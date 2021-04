Dieser Lauinger ist ein Pionier der kommunalen Baumpflege

In Lauingen arbeitet jetzt ein „European Tree Worker“. Was es damit auf sich hat.

Arboristik, das Wort schon mal gehört? Das ist Baumpflege mit Maßnahmen an Baum und Baumumfeld zur Vermeidung von Fehlentwicklungen und zur Erhaltung von Verkehrssicherheit und Vitalität eines Baumes. Die Stadt Lauingen investiert in Arboristik und damit in Naturschutz und Klimapflege. Ronald Lutz, stellvertretender Leiter des Lauinger Bauhofes und Gärtner mit Fachrichtung Baumschule samt 25-jähriger Berufserfahrung, ist seit kurzem zertifizierter „European Tree Worker“ auf der Hebebühne und damit auch FLL-zertifizierter Baumkontrolleur.

Ronald Lutz und der Klimaschutz

Das ist ein europaweit anerkannter Abschluss in Sachen baumpflegerisches Know-how nach FLL-Standard, festgelegt von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, Landschaftsbau, basierend auf den „ZTV“, den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ zur Baumpflege. „Die Bibel der Baumpflege“, sagt Ronald Lutz. Klingt aufwendig und dahinter steckt auch jede Menge Arbeit, baumpflegerische Vorbildung, Zeitinvest, Köpfchen und Liebe zur Natur. Ronald Lutz drückte bei der Nürnberger Baumpflegeschule für drei intensive Module die Schulbank, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Baumpflege, Nachpflanzung, Klimaschutz – das ist künftig ein ganz wichtiges Thema. Das kostet Geld, in naturnahe Nachhaltigkeit investieren wir gerne“, sagt Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller.

Lauingen wird damit laut Pressemitteilung zum Vorreiter in Schwaben, denn ein European Tree Worker und damit ein FLL-zertifizierter Baumkontrolleur ist ein absolutes Novum und Qualitätsmerkmal in Sachen kommunaler Baumpflege.

Sicht auf Rinde und Maserung

Ronald Lutz studierte in Nürnberg Biologie, Standort, Artenwahl und Qualität von Bäumen. Dazu Pflegestandards, Pflanzung, Schnitt und Sicherung von Kronen, Wundbehandlung, Wurzelschutz, Diagnose und Behandlung von Baumschäden und Naturschutz. „Die Prüfungen in Theorie und Praxis waren knackig“, so Ronald Lutz.

Dazu gehörte auch die Dendrologie, die Kenntnis von Baumarten und Gehölzen. Da galt es anhand von Zweigen mit Sicht auf Rinde, Maserung und Knospenfarbe 30 Exemplare dem richtigen Baum oder Strauch zuzuordnen. Innerhalb von sieben Minuten erledigte Ronald Lutz die Aufgabe ohne einen Fehler als Lehrgangsbester, heißt es in der Pressemitteilung.

Künftig führt Lutz regelmäßig Baumkontrollen auf allen kommunalen Flächen durch, ausgenommen sind das Waihengey und der Spitalwald, beide Wälder unterliegen der Bewirtschaftung durch die Forstverwaltung des Freistaates. Parallel richtet derzeit die Stadtverwaltung Lauingen, unterstützt durch externe Experten, ein Baumkataster für kommunale Bäume und ihren aktuellen Zustand ein. Die Pflege übernimmt Ronald Lutz, für ihn hat jeder Baum eine eigene Persönlichkeit und ist etwas ganz Besonderes. Manchmal muss ein Baum gefällt werden, aber nur als letzte Maßnahme.

Er geht neue Wege

Er als European Tree Worker geht neue Wege, die Fehler der 1980er-Jahre wie Baumchirurgie und statische Fixierung gehören nicht in seinen Pflegeplan. Alle drei Jahre muss sich Ronald Lutz laut der Pressemitteilung erneut einer Überprüfung unterziehen und bis dahin zwei Drittel seiner Arbeitszeit in der Baumpflege tätig gewesen sein. (pm)

