Der Zeltplatz Karlsbrunnen wird gründlich saniert

Während der Corona-Pause wird das Freizeit-Areal bei Trugenhofen im Kreis Heidenheim modernisiert.

Der Karlsbrunnen unweit des Dischinger Gemeindeteils Trugenhofen (Landkreis Heidenheim) ist eine rustikale Gegend, in der vorwiegend Jugendzeltlager abgehalten wurden. Es ist Monate her, dass der Dischinger Gemeinderat vor Ort war. Inzwischen haben die Schäden sowohl an einer runden Aufenthaltshütte wie am Sanitärgebäude zugenommen.

Der Blitzableiter wurde teils abgerissen und Holzlatten aus dem schützenden Geländer herausgerissen. Jetzt wurde im Gemeinderat über die aktuelle Entwicklung informiert.

Beim damaligen Lokaltermin war eine dringende Instandsetzung der Anlagen für den elektrischen Strom wie für den Warmwasser-Automaten angemahnt worden. Man war sich einig, einen Container mit Duschen und auch behindertengerechtem WC beim Sanitärgebäude aufzustellen und selbigen entsprechend mit einem Satteldach und Holzverschalung zu versehen. An den Waschbecken wurden bereits die Wasserhähne abgeschraubt und Vorbereitungen zur Modernisierung der Becken getroffen.

Wo das Geld für die Maßnahme herkommt

Zwar gab es bis dato keine Förderung aus dem Leaderprogramm, dafür aber beteiligt sich das Land Baden-Württemberg mit Geld aus dem Tourismus-Infrakstrukturprogramm 2020. Von den zuschussfähigen Investitionskosten in einer Größenordnung von 187.000 Euro übernimmt das Land 84.000 Euro.

Ende Juni 2021 erteilte das Landratsamt Heidenheim die Baugenehmigung für den Duschcontainer und die neue Toilette.

Nach Ausschreibung kam es zur freihändigen Vergabe der Aufträge: Die Firma Grinbold-Jodag aus Eglingen liefert für 57.340 Euro den Duschcontainer. Der Zimmerei-Betrieb Maximilian Klug aus Ballmertshofen kalkulierte den Dachstuhl und die Holzverkleidung für den Container am günstigsten: 13.527 Euro.

Wie im Gemeinderat mitgeteilt wurde, sollen diese Arbeiten nun in der ersten Oktober-Woche ausgeführt werden.