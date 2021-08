Donauwörther Freilicht-Biergarten seit heute wieder geöffnet

Es ist wieder soweit: Der Freilicht-Biergarten in Donauwörth ist geöffnet. Auf welche Veranstaltungen die Besucher sich am Wochenende freuen dürfen.

An den kommenden Wochenenden ist der Freilicht-Biergarten am Mangoldfelsen von Donnerstag bis Samstag jeweils von 15 bis 21.30 Uhr geöffnet. Am morgigen Freitag um 19 Uhr spielt die Deutschrock-Band Kaffkiez, am Samstag singen Julia & Friends. An den nächsten Wochenenden treten unter anderem Shamrock – Irish Folk, die Polkabären und Paprizka auf.