Ein gedeckter Tisch als stiller Protest der Gastronomen

In ganz Deutschland waren Gastronomen am Montag vom Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) aufgerufen, einen gedeckten Tisch oder ein gemachtes Bett öffentlich aufzubauen, um auf die Existenz bedrohende Lage aufmerksam zu machen. Die Unternehmer fordern eine Öffnungsperspektive mit verantwortbaren Plänen und bewährten Schutzkonzepten. Ein fortgesetzter Teil-Lockdown, also weitgehende Schließungen als "Dauerzustand", während andere Branchen öffnen dürfen, seien nicht akzeptabel.

Matthias Ihle und Stefanie Pröbstle vom Gasthof Waldvogel in Leipheim vor ihrem Protest-Tisch. Bild: Sammlung Ihle

Auch im Landkreis Günzburg schlossen sich einige Betriebe der symbolischen Protestaktion an, um auf die verzweifelte Situation der Unternehmen und die derzeitige Perspektivlosigkeit hinzuweisen.

Auch vor dem Café Prado am Günzburger Marktplatz steht ein gedeckter Tisch als Zeichen des Protests von Maria Dolores und Uwe Wölke. Bild: Bernhard Weizenegger

Vor dem Gasthof Sonne in Röfingen ließ sich Dehoga-Kreisvorsitzende Ingrid Osterlehner mit den Kindern Dominik und Bettina am gedeckten Tisch fotografieren. Am Café Prado auf dem Günzburger Marktplatz zeigten sich Maria Dolores und Uwe Wölke und am Gasthof Waldvogel in Leipheim Matthias Ihle mit Schwester Stefanie Pröbstle. (bwz)

