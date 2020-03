Eine Geburt im Krankenhaus im Corona-Jahr

Plus Manuel Schuster durfte bei der Geburt seines Sohnes im Kreißsaal des Dillinger Krankenhauses dabei sein. Das ist in diesen Tagen nicht selbstverständlich.

Manuela und Manuel Schuster haben in den vergangenen Wochen die Nachrichten rund um die Corona-Pandemie und deren Einschränkungen speziell für Krankenhausaufenthalte intensiv verfolgt. Denn die Geburt ihres ersten Kindes stand bevor. Ihnen war klar, dass die Entbindung unter besonderen Bedingungen stattfinden würde. Doch das Aislinger Paar hoffte darauf, die Geburt gemeinsam erleben zu dürfen.

Trotz Corona: Vater durfte Geburt im Kreißsaal miterleben

Als am Mittwoch, 25. März, Söhnchen Mateo im Sankt-Elisabeth-Krankenhaus das Licht der Welt erblickte, hielt Manuel Schuster die Hand seiner Frau. Darüber, dass im Dillinger Krankenhaus Väter mit in den Kreißsaal dürfen, ist Familie Schuster sehr dankbar. „Es übertrifft jede Beschreibung“, sagt Manuel Schuster über die Erfahrung im Kreißsaal. Manuela Schuster ist sehr glücklich darüber, dass ihr Mann sie in diesem besonderen Lebensmoment unterstützen konnte. Da zum Zeitpunkt der Geburt sehr wenig auf der Entbindungsstation los war, konnten die Schusters zu dritt noch etwas Zeit verbringen.

Danach musste der frischgebackene Vater jedoch wieder das Krankenhaus verlassen. Die ersten drei Lebenstage auf der Station konnte Manuel Schuster nur per Videotelefonie verfolgen. „Es ist sehr schade, dass er uns auf der Station nicht besuchen durfte. Wir aber sind froh, dass es Video-Telefonie gibt und wir so ganz viele Momente zu dritt zumindest am Bildschirm erleben konnten“, sagt Manuela Schuster über ihre Gefühlslage im Wochenbett. Einen großen Blumenstrauß für seine Frau durfte Schuster im Krankenhaus abgeben. Auch die Großeltern durften nicht zu Mutter und Kind. Stattdessen konnten sie am ersten Lebenstag ihren Enkel ebenso per Videotelefonie kennenlernen.

Corona und Krankenhaus: Kontakt nur per Videotelefonie

Etwas Positives kann der Aschberger, der eine Werbeagentur betreibt, der Situation trotzdem abgewinnen: „Ich hätte viele Termine tagsüber und abends in nächster Zeit gehabt, die nun abgesagt wurden. So können wir als Familie mehr Zeit miteinander verbringen. Manuela und Mateo Schuster können voraussichtlich am Samstag die kurze Heimreise nach Aislingen antreten.

Die Familie dankt dem Krankenhauspersonal für seine „großartige Arbeit“. Manuel Schuster verstehe die Vorsichtsmaßnahmen: „Wenn ich meine irrationalen Gefühle ausblende weiß ich, dass es oberste Priorität hat, dass das Klinikpersonal gesund bleibt und auch andere Patienten geschützt werden.“

Das Paar hofft trotzdem für andere werdende Eltern, dass die Väter weiterhin bei der Geburt präsent sein dürfen. Sie könnten den Frauen nötigen Rückhalt geben.

