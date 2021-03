vor 17 Min.

Gartler im Landkreis Dillingen plädieren für „kleine Flutpolder“

Das Bild zeigt eine der angelegten Senken an der Egau bei Schabringen. Hat der Fluss einen hohen Wasserspiegel, so füllt sich die Senke über den Zulauf, der in der Mitte des Bildes zu sehen ist. Laut dem Kreisverband für Gartenbau und Landespflege ein „kleiner Flutpolder“.

Auch Senken helfen im Kampf gegen Hochwasser, betonen die Kreisvorsitzenden. Wo sich die Gartenfreunde die Flutpolder vorstellen können.

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege hat sich in der Diskussion um Flutpolder entlang der Donau zu Wort gemeldet. Über deren Lage und Größe seien in den vergangenen Jahren fachlich harte Diskussionen geführt worden. Wobei vor allem der östliche Landkreis und Lauingen von den Hochwasserbecken berührt wären. „Ausgangspunkt all dieser Überlegungen ist, dass die Hochwässer in den Flüssen und dann auch in der Donau zunehmen werden. Dies wiederum bedeutet, dass Städte an der Donau wie Regensburg oder Passau geschützt werden müssen“, schreiben die Kreisvorsitzenden Leonhard Greck und Reinhold Sing. Die Aufgabe der Flutpolder wäre es, Wasser von der Donau aufzunehmen. Dadurch würde der Hochwasserspiegel sinken und die gewünschte Entlastung wäre erreicht.

Kreisläufe der Natur einhalten

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege wirbt laut Mitteilung seit Jahren um das Einhalten von Kreisläufen. Wobei dies landesweit ein Anliegen sein müsse. „Dies bedeutet, dass das anfallende Regenwasser nicht mehr so ohne Weiteres abgeleitet werden darf“, betonen Greck und Sing. So müssten das Zurückhalten und das Versickern von Regenwasser eine deutlich höhere Bedeutung erhalten. Eine wertvolle zusätzliche Hilfe sei dabei das Einrichten von Senken und Überlaufmöglichkeiten bei Bächen und Gräben.

Große Senken entlang der Egau

In diesem Zusammenhang loben die beiden Kreisvorsitzenden Greck und Sing die Gestaltungsmaßnahmen an der Egau zwischen Schabringen und Donaualtheim.

Hier wurden entlang der Egau großflächige Senken angelegt. Hat nun die Egau deutlich mehr Wasser als üblich, so füllen sich die Senken durch den eingerichteten Zulauf. Dieses Wasser kann dann auch in den Senken versickern. (pm)

