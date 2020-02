vor 21 Min.

In Lauingen gibt es eine Waschanlage für Fahrräder

Bike and Tec hat einen neuen Standort bezogen. Was dort alles angeboten wird.

Der Fahrradhändler Bike and Tec hat im Lauinger Osten groß neu eröffnet. Nach dem Aushub im April wurde der Fortschritt durch Archäologie-Funde jäh unterbrochen. Doch trotzdem konnte Anfang Februar in die Werner-von-Siemens-Straße eingezogen werden. Der gesamte Geschäftsbetrieb war lediglich 14 Tage unterbrochen.

Inhaber Andreas Benitz gab einen kurzen Überblick zur Firmengeschichte. Durch den Motorsport und mit Leidenschaft wuchs der Wille nach Selbstständigkeit. Es begann 1999 in der Max-Eyth-Straße, dann folgte der Umzug 2005 in die Riedhauser Straße, 2013 eine Filiale in Giengen und nun der Neubau im Lauinger Osten. Die ganze Geschichte konnten Besucher vor Ort auf Fotos an Stellwänden nachverfolgen.

Schnellreparaturservice und Waschanlage für Fahrräder

Das neue Betriebsgebäude bietet auf 600 Quadratmeter, dazu noch eine Galerie, genügend Platz für zahlreiche Fahrräder der neuesten Generation und Technik inklusive Zubehör. Die Werkstatt ist mit einem Schnellreparaturservice sowie einer Waschanlage für Fahrräder ausgerüstet.

Auf einem befestigten Rundkurs können jederzeit E-Bikes und Fahrräder getestet werden. Während der Reparatur können es sich die Radler auf dem Podium gemütlich machen. Der bereits seit Jahren angebotene Liefer- und Abholservice sowie der Fahrrad- und E-Bike-Verleih bestehen weiterhin. Außerdem soll in nächster Zeit eine besondere Mountainbike-Strecke beim Geschäft entstehen.

Sabrina Glass erklärte schließlich das Konzept des Bike-Leasings für Firmen und Arbeitnehmer und Ralf Bernhard sprach über die Besonderheiten der deutschen Marke Centurion. (auk)

