vor 53 Min.

K&L in der Donauwörther Innenstadt macht zu

Das Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt von Donauwörth schließt seine Pforten. Jetzt ist Räumungsverkauf.

Von Thomas Hilgendorf

Es gleicht einer Hiobsbotschaft für die Donauwörther Innenstadt - und das ein Tage nachdem die Geschäfte nach zwölf Wochen Lockdown endlich wieder öffnen dürfen: K&L in Donauwörth macht zu.

K&L in Donauwörth: Ein Aufsteller verkündet das Ende

Passanten in Donauwörth dürften zuletzt die Rabatt-Schilder aufgefallen sein, die an den Schaufenstern der K&L-Filiale zu sehen sind. Nun kam ein neuer Aufsteller hinzu: „Geschäftsaufgabe – wir schließen“ heißt es darauf. Details waren bis Redaktionsschluss am Dienstag nicht bekannt, die Konzernzentrale war telefonisch nicht erreichbar. Allerdings war mehrfach bekannt geworden, dass das Unternehmen gegen die roten Umsatzzahlen kämpft und Filialen schließt oder verkauft.

Der City-Initiative Donauwörth (CID) war im Vorfeld nichts über Schließungspläne bekannt. Klar ist: Die Schließung ist ein weiterer Schlag für die Innenstadt.

Lesen Sie auch:













Themen folgen