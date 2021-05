Polizei sucht Zeugen für zwei Unfälle in Lauingen

Bei zwei Vorfällen in Lauingen sind die Fahrer geflüchtet. Wer hat etwas beobachtet?

In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, hat ein unbekannter Täter den geparkten Pkw einer Lauingerin angefahren. Sie hatte ihre schwarze Mercedes A-Klasse in der Hühlenstraße in Lauingen am Fahrbahnrand abgestellt.

Der Verursacher hat ein blaues Fahrzeug

Am Samstag waren an dem Auto frische Unfallspuren sowie ein blauer Fremdlack festgestellt worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Verursacher mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war. Der Schaden am Auto liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Eine zweite Unfallflucht ereignete sich am Samstag zwischen 14 und 17.30 Uhr. Hier hatte eine Dame ihren anthrazitfarbenen Mazda CX-7 in der Mozartstraße auf Höhe des Spielplatzes am Straßenrand geparkt. Als die Frau wieder zum Fahrzeug kam, stellte sie eine frische Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Der Schaden laut Polizei liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

In beiden Fällen werden Personen gesucht, welche Angaben zu den Unfällen oder den Verursachern machen können. Mögliche Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Dillingen melden. Die Telefonnummer: 09071/560. (pol)

