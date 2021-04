Leipheimer Stadtrat ist für weitere Variante der Wasserversorgung

Plus Der Leipheimer Stadtrat wird ein weiteres Modell für eine sichere Wasserversorgung prüfen. Was es genau vorsieht und warum ein neues Konzept notwendig ist.

Wie soll Leipheim in den nächsten Jahrzehnten mit Trinkwasser versorgt werden? Dazu hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung aktuelle Überlegungen diskutiert.

In der Vergangenheit hatte das Thema das Gremium bereits länger beschäftigt. Drei Varianten wurden in die Planung aufgenommen. Der Stadtrat hatte in der Vergangenheit eine Vorplanung für die Stabilisierung der öffentlichen Trinkwasserversorgung an den drei Standorten beauftragt.

Dabei sei die weitere Variante entstanden, die Diplom-Ingenieur Burkhard Bittner, Prokurist des Fachplanungsbüros PfK Ansbach GmbH, dem Gremium am Mittwoch vorstellte. Darin sollen das Wasserwerk Donau mit der Gewinnungsanlage und das Pendant am Fliegerhorst jeweils saniert und miteinander zu einem Zonenverbund verbunden werden. Zusätzlich soll ein neuer Behälter geschaffen werden.

Dabei gehe es nur um die grundsätzliche Zustimmung des Gremiums, führte er aus. Wenn dieser zustimme, würde die Verwaltung entsprechende Vorplanungen in die Wege leiten. Mit den dabei ermittelten Zahlen könnte das Wasserwirtschaftsamt das Konzept prüfen, bevor man zu viel Geld investiere. Die anderen Varianten schlössen die Politiker mit einer Zustimmung aber nicht aus.

In diesem Bereich in Leipheim könnte das Wasser in Zukunft knapp werden

Bittner führte aus, dass die Versorgung in Leipheim grundsätzlich in zwei Zonen eingeteilt sei: die Tiefzone, die vom Wasserwerk Donau versorgt werde, und die Hochzone Fliegerhorst, die über das gleichnamige Wasserwerk läuft. Die Versorgungsstruktur sei im Moment dezentral, denn diese beiden Werke sind nicht miteinander verbunden. Wie Bittner ausführte, käme die Stadt mit der gewinnbaren Menge an Trinkwasser in der Zone des Donauwasserwerkes gerade so hin.

Bei der Hochzone, dem Gebiet des Wasserwerks Fliegerhorst, müsse man aber handeln. Der Bedarf werde dort in Zukunft steigen, weil damit mehr Unternehmen versorgt würden. Es werde, sagte Bittner, also mittelfristig zur Unterversorgung kommen. Zudem müsse man dafür sorgen, dass die beiden Zonen zusammenhängen, wenn es zu einer technischen Havarie oder Ausfällen in einer der Anlagen kommt.

Er betonte: Unabhängig davon, was die Stadt mache, müsse sie Sofortmaßnahmen anwenden, um weitermachen zu können. Eine Havarie oder betriebliche Unfälle könne sich keiner leisten, die aktuellen Anlagen könne man nicht einfach zehn Jahre weiterlaufen lassen.

Vor diese Herausforderungen stellen die Wasserwerke die Stadt

So sollen die Baustellen angegangen werden:

Die beiden Wasserwerke Fliegerhorst und Donau sollen über eine Verbundleitung miteinander verbunden werden („Zonenverbund“). Zusätzlich soll neuer Wasserspeicherraum geschaffen werden, zum Beispiel ein Behälter mit 1000 Kubikmetern Volumen oder zwei mit je 1500 Kubikmetern.

und sollen über eine Verbundleitung miteinander verbunden werden („Zonenverbund“). Zusätzlich soll neuer Wasserspeicherraum geschaffen werden, zum Beispiel ein Behälter mit 1000 Kubikmetern Volumen oder zwei mit je 1500 Kubikmetern. Im Donauwasserwerk müsse zunächst die Ausfallsicherheit verbessert werden, wenn die Donau Hochwasser führt. Dann, sagte Bittner , seien die technischen Anlagen gefährdet und müssten ausgeschaltet werden. Daneben können dadurch zum Beispiel Keime ins Wasser gelangen. Um diese Keime zurückzuhalten, werde das Wasser zurzeit mit UV-Licht desinfiziert. Das müsse aber den Vorschriften entsprechend aufgerüstet werden. Ein weiterer Punkt: Das technische Wasserwerkgebäude solle auf einen „neuen hochwassergesicherten Standort nach aktuellem technischen Standard“ verlegt oder direkt saniert werden. Zudem soll der Standort durch eine zusätzliche stationäre Netzersatzanlage ergänzt werden. Den Auftrag für dieses Notstromaggregat hatte der Stadtrat in der Sitzung am 17. März bereits einstimmig erteilt.

führt. Dann, sagte , seien die technischen Anlagen gefährdet und müssten ausgeschaltet werden. Daneben können dadurch zum Beispiel Keime ins Wasser gelangen. Um diese Keime zurückzuhalten, werde das Wasser zurzeit mit UV-Licht desinfiziert. Das müsse aber den Vorschriften entsprechend aufgerüstet werden. Ein weiterer Punkt: Das technische Wasserwerkgebäude solle auf einen „neuen hochwassergesicherten Standort nach aktuellem technischen Standard“ verlegt oder direkt saniert werden. Zudem soll der Standort durch eine zusätzliche stationäre Netzersatzanlage ergänzt werden. Den Auftrag für dieses Notstromaggregat hatte der Stadtrat in der Sitzung am 17. März bereits einstimmig erteilt. Das Wasserwerk Fliegerhorst soll mit folgenden Maßnahmen saniert werden: Die Aufbereitungsanlage soll auf den aktuellen technischen Stand gebracht, eventuell ein Aktivkohlefilter ergänzt werden. Der Tiefbrunnen FH 2 soll überbohrt werden, um die maximale Förderleistung zu erreichen und eine „regelkonforme Absperrung gegen Oberflächenwasser zu erhalten“. Ein zusätzlicher Tiefbrunnen soll errichtet werden, um mehr Wasser zu entnehmen und die Entnahmelast auf mehrere Standorte zu verteilen. Das soll vor Ausfällen schützen.

Bürgermeister Christian Konrad drängt zur Eile, das sagen die Stadträte

Bürgermeister Christian Konrad (CSU) drängte: „Es gibt Entscheidungen, die wir schnell fällen müssen. Wir haben großes Interesse, dass wir die Versorgungssicherheit auf die Reihe bringen.“

Während der Sitzung hakte Brigitte Mendle (Grüne) nach, wo die Prioritäten bei diesem Projekt lägen. Schließlich erstrecke sich die Investition auf zehn Jahre. Die Antwort von Bittner: „Die bestehenden elektrischen Anlagen wurden in den vergangenen Monaten im Auftrag der Verwaltung geprüft. Dabei kamen Mängel zum Vorschein, zum Beispiel, dass die Netzersatzanlage nicht funktioniert, weil der Generator kaputt ist.“ Bürgermeister Konrad ergänzte, die Prioritäten lege nicht die Stadt fest, sondern das Wasserwirtschaftsamt, das die Strategie genehmigen müsse.

Dritter Bürgermeister Willi Riedel (SPD) gab zu bedenken: „Wir sollten die Grauwassernutzung forcieren, bevor wir die Trinkwassernutzung zu stark ausbauen.“

Jens Kahler (UWG) sagte, dass es eine folgenschwere Entscheidung sei. „Ich würde da gerne noch mal darüber schlafen.“ Dies schmetterte Bürgermeister Konrad mit dem Verweis auf den zeitlichen Druck ab.

Am Ende stimmte der Stadtrat dem Vorschlag grundsätzlich einstimmig zu. Die Verwaltung wird damit beauftragt, diese Variante in weiteren Gesprächen mit den Fachbehörden als die derzeit favorisierte Lösung einzubringen.

