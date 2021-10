Menschen

vor 28 Min.

Aksel Rinck: 100 Jahre zwischen zwei Kontinenten

Plus 1921 wurde Aksel Rinck in Dänemark geboren und wuchs dann in Deutschland auf. Mit 30 fuhr er auf einem Schiff nach Kanada. Im Ruhestand siedelte er ins Ries über und prägte mit seiner Beharrlichkeit nicht nur den Namen einer Schule. Es wurde sogar eine Straße nach ihm benannt.

Von Helga Egetenmeier

Im schönsten Sonnenschein und mit Musik von der Knabenkapelle Nördlingen ist Aksel Rinck an seinem großen Tag am Rathaus der Stadt Nördlingen empfangen worden. Nach einer kurzen Begrüßung lud Oberbürgermeister David Wittner die Gäste zur Feier des 100. Geburtstags von Rinck in das Rathausgewölbe ein. Vielleicht wäre ohne die Corona-Pandemie die Feier dieses besonderen Ehrentages an diesem kalten Freitagnachmittag etwas größer ausgefallen. Denn der Jubilar hat die Stadt Nördlingen, den Markt Wallerstein und damit auch das Nördlinger Ries bis nach Kanada bekannt gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen